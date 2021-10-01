Додано: Суб 02 жов, 2021 14:04

rollo написав: Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:



🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:



✔Оплата по 500.14 грн./міс.

✔Пільговий період - 3 міс. без комісій

✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки



Погашення у строк до 24 міс.



Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11



Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?

И где прячется инфа по этому сервису? Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:✔Оплата по 500.14 грн./міс.✔Пільговий період - 3 міс. без комісій✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупкиПогашення у строк до 24 міс.Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?И где прячется инфа по этому сервису?

на 100% не гарантирую, просто размышления - сам не юзал, поскольку считаю нецелесообразнымчтобы было бесплатно придется заморочиться. для этого надо убрать рассрочку после 3 мес. здесь и подвох - нормального способа расторгнуть рассрочку - нет, точнее не было.1) способ - через web - расторгается, но сумма становится платной, на нее начинают тикать % - на всю рассрочку или только на непогашенную часть - не скажу, нет подробного описания. чтобы погасить эту платную часть - карту надо выводить в 02) загасить карту в ноль. но тут понятно - погасятся все рассрочки, не только эта. опять же карту надо выводить в ноль, что неудобно если ей активно пользоватьсяесли для отдельных покупок - можно поиграться, но в целом неудобноесли говорим по стоимости - то до 6 месяцев более выгодно, чем Альфа под 1,8%(но пока сейчас Альфа бесплатно). с 8 мес - Альфа уже более интересна.корректно сравнить тоже непросто, поскольку у ПУМБ первая часть считается в момент оплаты, а у Альфы - через РД. плюс у Альфы еще есть доп плюшки с рассрочками.upd поскольку у Вас уже есть предложение, берите на 3 мес бесплатно