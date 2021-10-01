rollo написав:
Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:
🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:
✔Оплата по 500.14 грн./міс.
✔Пільговий період - 3 міс. без комісій
✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки
Погашення у строк до 24 міс.
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Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?
на 100% не гарантирую, просто размышления - сам не юзал, поскольку считаю нецелесообразным
чтобы было бесплатно придется заморочиться. для этого надо убрать рассрочку после 3 мес. здесь и подвох - нормального способа расторгнуть рассрочку - нет, точнее не было.
1) способ - через web - расторгается, но сумма становится платной, на нее начинают тикать % - на всю рассрочку или только на непогашенную часть - не скажу, нет подробного описания. чтобы погасить эту платную часть - карту надо выводить в 0
2) загасить карту в ноль. но тут понятно - погасятся все рассрочки, не только эта. опять же карту надо выводить в ноль, что неудобно если ей активно пользоваться
если для отдельных покупок - можно поиграться, но в целом неудобно
если говорим по стоимости - то до 6 месяцев более выгодно, чем Альфа под 1,8%(но пока сейчас Альфа бесплатно). с 8 мес - Альфа уже более интересна.
корректно сравнить тоже непросто, поскольку у ПУМБ первая часть считается в момент оплаты, а у Альфы - через РД. плюс у Альфы еще есть доп плюшки с рассрочками.
upd поскольку у Вас уже есть предложение, берите на 3 мес бесплатно