RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3424342534263427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:36

  klug написав:ЛУМУМБа непробивана - китайцям вони шлють юані, єгиптянам фунти і т.д. А як хтось-десь виставив рахунок у USD - це стопудово DCC, бо термінал не американський. У мене попадалово на кілька гривень - далі бодатися не бачу сенсу.

Итоговый вывод, как я понимаю, такой, что карты банка нельзя использовать для валютных платежей не только когда валюта платежа отличается от валюты карты (как в Альфе), но и даже когда они совпадают, потому что банк может решить, что валюта выставлена неправильно, и сделать конвертацию? (на самом деле конвертацию они никакую делать не будут, они же не идиоты, но конечную сумму пересчитают так, как будто сделали).
M-Audio
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 23.03.11
Подякував: 442 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:20

  M-Audio написав:Здравствуйте. А есть где-нибудь здесь полная расшфировка категорий кэшбэка по MCC?

Исессенно ;)
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 81_may.pdf
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7125
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:29

Re: ПУМБ

Подскажите пожалуйста, повышенный кешбек в выбранной категории действует если платить с кредитки собственными средствами?
Valt22
 
Повідомлень: 366
З нами з: 14.01.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:35

Valt22
канешн
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:41

M-Audio
правильно, продолжайте пользоваться конвертацией от Альфы :D
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:25

Сплачуйте частинами

Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:

🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:

✔Оплата по 500.14 грн./міс.
✔Пільговий період - 3 міс. без комісій
✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки

Погашення у строк до 24 міс.

Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11

Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?
rollo
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 20.10.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:01

Re: ПУМБ

rollo, это стандартная рассрочка.
Тормошите поддержку и уточняйте их при досрочном погашении данной рассрочки данная операция будет кошерной или надо карту полностью вывести в ноль.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:04

  rollo написав:Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:

🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:

✔Оплата по 500.14 грн./міс.
✔Пільговий період - 3 міс. без комісій
✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки

Погашення у строк до 24 міс.

Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11

Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?

на 100% не гарантирую, просто размышления - сам не юзал, поскольку считаю нецелесообразным

чтобы было бесплатно придется заморочиться. для этого надо убрать рассрочку после 3 мес. здесь и подвох - нормального способа расторгнуть рассрочку - нет, точнее не было.
1) способ - через web - расторгается, но сумма становится платной, на нее начинают тикать % - на всю рассрочку или только на непогашенную часть - не скажу, нет подробного описания. чтобы погасить эту платную часть - карту надо выводить в 0
2) загасить карту в ноль. но тут понятно - погасятся все рассрочки, не только эта. опять же карту надо выводить в ноль, что неудобно если ей активно пользоваться

если для отдельных покупок - можно поиграться, но в целом неудобно

если говорим по стоимости - то до 6 месяцев более выгодно, чем Альфа под 1,8%(но пока сейчас Альфа бесплатно). с 8 мес - Альфа уже более интересна.
корректно сравнить тоже непросто, поскольку у ПУМБ первая часть считается в момент оплаты, а у Альфы - через РД. плюс у Альфы еще есть доп плюшки с рассрочками.

upd поскольку у Вас уже есть предложение, берите на 3 мес бесплатно :)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 02 жов, 2021 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 29.09.19
Подякував: 143 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 14:15

Re: ПУМБ

  Ромасик написав:и поможет ли такой совет тоже не известно

у меня на моно год полки ничего не дал)
так и стоит 1/1%
Starter
 
Повідомлень: 120
З нами з: 01.12.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3424342534263427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, moveton, solomia, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34269)
02.10.2021 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.