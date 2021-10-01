cohan написав:rollo написав:Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:
🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:
✔Оплата по 500.14 грн./міс.
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Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?
прячется на сайте, но она неполная,
если активируете - через 3 мес или карту в ноль или попадание на проценты в любом варианте
На какую дату надо вывести карту в ноль?