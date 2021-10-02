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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3425342634273428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 19:22

  cohan написав:
  rollo написав:Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:

🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:

✔Оплата по 500.14 грн./міс.
✔Пільговий період - 3 міс. без комісій
✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки

Погашення у строк до 24 міс.

Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11

Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?


прячется на сайте, но она неполная,
если активируете - через 3 мес или карту в ноль или попадание на проценты в любом варианте

На какую дату надо вывести карту в ноль?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:09

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Flamingo написав:а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа?

Алени на то и Алени, шо всегда и по любому поводу б̶з̶д̶я̶т̶ волнуются, а не учат матчасть :)

Вы чего присоединяетесь к этой перебранке? :shock:

для большинства юзеров не рекомендуется гаситься в последний день - и эту идею не надо пропагандировать на форуме. оставим это для профи-экстремалов ;)

вылетевшее приложение тому лишнее подтверждение. многие не используют сеп. я за редким исключением - тоже не юзаю, хватает p2p.

мой опыт говорит, что ружье изредка, но стреляет.
и свет могут рубануть, что нет ни программы, ни инета.
а немалая сумма долларов, которые неделю висели на банке корреспонденте? - а все платежи были просчитаны до дня - всякое бывает. это примеры правда из корпоративного сектора, но тем не менее


шикарный отзыв на минфине: про стальные яйца (погашение в 17:30) и безэмоционального робота ПУМБ Т3500 :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:11

  M-Audio написав:
  cohan написав:
  rollo написав:Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:

🛒Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l:

✔Оплата по 500.14 грн./міс.
✔Пільговий період - 3 міс. без комісій
✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки

Погашення у строк до 24 міс.

Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11

Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?


прячется на сайте, но она неполная,
если активируете - через 3 мес или карту в ноль или попадание на проценты в любом варианте

На какую дату надо вывести карту в ноль?


если сегодня, то я вывожу на ближайшаяРД - след РД - след РД (вот тут),
подозреваю, что можно еще одну РД, но лень играться
cohan
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Повідомлень: 2595
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  #<1 ... 3425342634273428
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