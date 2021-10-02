Flamingo написав:а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа?
Алени на то и Алени, шо всегда и по любому поводу б̶з̶д̶я̶т̶ волнуются, а не учат матчасть
Вы чего присоединяетесь к этой перебранке?
для большинства юзеров не рекомендуется гаситься в последний день - и эту идею не надо пропагандировать на форуме. оставим это для профи-экстремалов
вылетевшее приложение тому лишнее подтверждение. многие не используют сеп. я за редким исключением - тоже не юзаю, хватает p2p.
мой опыт говорит, что ружье изредка, но стреляет. и свет могут рубануть, что нет ни программы, ни инета. а немалая сумма долларов, которые неделю висели на банке корреспонденте? - а все платежи были просчитаны до дня - всякое бывает. это примеры правда из корпоративного сектора, но тем не менее
шикарный отзыв на минфине: про стальные яйца (погашение в 17:30) и безэмоционального робота ПУМБ Т3500