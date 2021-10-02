ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 19:22
cohan написав: rollo написав:
Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:
🛒
Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l: ✔Оплата по 500.14 грн./міс. ✔Пільговий період - 3 міс. без комісій ✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки Погашення у строк до 24 міс. Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11
Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?
прячется на сайте, но она неполная,
если активируете - через 3 мес или карту в ноль или попадание на проценты в любом варианте
На какую дату надо вывести карту в ноль?
M-Audio
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:09
Shaman написав: Amethyst написав: Flamingo написав:
а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа?
Алени на то и Алени, шо всегда и по любому поводу б̶з̶д̶я̶т̶ волнуются, а не учат матчасть
Вы чего присоединяетесь к этой перебранке?
для большинства юзеров не рекомендуется гаситься в последний день - и эту идею не надо пропагандировать на форуме. оставим это для профи-экстремалов
вылетевшее приложение тому лишнее подтверждение. многие не используют сеп. я за редким исключением - тоже не юзаю, хватает p2p.
мой опыт говорит, что ружье изредка, но стреляет.
и свет могут рубануть, что нет ни программы, ни инета.
а немалая сумма долларов, которые неделю висели на банке корреспонденте? - а все платежи были просчитаны до дня - всякое бывает. это примеры правда из корпоративного сектора, но тем не менее
шикарный отзыв на минфине: про стальные яйца (погашение в 17:30) и безэмоционального робота ПУМБ Т3500
cohan
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Додано: Суб 02 жов, 2021 23:11
M-Audio написав: cohan написав: rollo написав:
Посдкажите, пожалуйста, что за звёрь такой:
🛒
Активуйте сервіс «Сплачуйте частинами» від ПУМБ для Вашої покупки від 2021-10-01 06:11 на суму 7364.00 грн. в LIQPAY*l: ✔Оплата по 500.14 грн./міс. ✔Пільговий період - 3 міс. без комісій ✔з 4 місяця – нараховується комісія 3% від загальної суми покупки Погашення у строк до 24 міс. Щоб активувати, підтвердьте пропозицію до 2021-10-08 09:11
Как правильно загаситься, чтобы не платить комиссий?
И где прячется инфа по этому сервису?
прячется на сайте, но она неполная,
если активируете - через 3 мес или карту в ноль или попадание на проценты в любом варианте
На какую дату надо вывести карту в ноль?
если сегодня, то я вывожу на ближайшаяРД - след РД - след РД (вот тут),
подозреваю, что можно еще одну РД, но лень играться
cohan
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:24
пополнение мобильного через ПУМБ онлан с кредитки - без комисий и процентов ?
J
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:36
заинтриговали - ссылка есть?
Shaman
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:53
Shaman написав:
заинтриговали - ссылка есть?
первая в отзывах по банку
ну или вторая - первая тоже от того же автора
https://minfin.com.ua/company/pumb/review/247753/
cohan
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:32
надо чуваку Альфу порекомендовать - он совершит еще много чудных открытий
как по мне - эталонное слабоумие и отвага.
Shaman
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:54
Благодарим их
Мизантрóп
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