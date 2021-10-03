Shaman написав:

Amethyst написав: Flamingo написав: а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа? а чего это Алени за свиней волнуюЦЦа?

Алени на то и Алени, шо всегда и по любому поводу б̶з̶д̶я̶т̶ волнуются, а не учат матчасть Алени на то и Алени, шо всегда и по любому поводу б̶з̶д̶я̶т̶ волнуются, а не учат матчасть

Вы чего присоединяетесь к этой перебранке?для большинства юзеров не рекомендуется гаситься в последний день - и эту идею не надо пропагандировать на форуме. оставим это для профи-экстремаловвылетевшее приложение тому лишнее подтверждение. многие не используют сеп. я за редким исключением - тоже не юзаю, хватает p2p.мой опыт говорит, что ружье изредка, но стреляет.и свет могут рубануть, что нет ни программы, ни инета.а немалая сумма долларов, которые неделю висели на банке корреспонденте? - а все платежи были просчитаны до дня - всякое бывает. это примеры правда из корпоративного сектора, но тем не менее