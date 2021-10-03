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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:01
klug написав:
Я вважаю, що якби ЛУМУМБа був банком з людським обличчям, то ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів. Але ми добре знаємо, що ЛУМУМБа не з таких. У відповіді на ту скаргу представник навіть не визнав, що були проблеми.
Патамуша скарги треба писати в НБУ
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