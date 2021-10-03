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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3426342734283429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:01

  klug написав:Я вважаю, що якби ЛУМУМБа був банком з людським обличчям, то ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів. Але ми добре знаємо, що ЛУМУМБа не з таких. У відповіді на ту скаргу представник навіть не визнав, що були проблеми.

Патамуша скарги треба писати в НБУ
30/10/21 ЇБ не працював з 11:00 до 17:00.

#зеленелайно і Скунс вже Є.
Буде #червонийгудок? :evil:

Все ж є надія, що на індивідуальний запит в чаті ІБ або на відділенні банка скасує штрафи :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 04:59

Re: ПУМБ

  klug написав:...ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів.
Офпред ранее в этой теме писал, что согласно ДКБО клиент обязан произвести гашение кредитки до 18:00 29 числа. По факту до 18:00 30 числа можно.

Вон Альфа вообще рисует в своих приложениях, что пополнить надо за несколько дней до РД.
ПУМБ надо применить такую практику.
MASolomko
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  #<1 ... 3426342734283429
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