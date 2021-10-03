Патамуша скарги треба писати в НБУ
30/10/21 ЇБ не працював з 11:00 до 17:00.
#зеленелайно і Скунс вже Є.
Буде #червонийгудок?
Все ж є надія, що на індивідуальний запит в чаті ІБ або на відділенні банка скасує штрафи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:01
Патамуша скарги треба писати в НБУ
30/10/21 ЇБ не працював з 11:00 до 17:00.
#зеленелайно і Скунс вже Є.
Буде #червонийгудок?
Все ж є надія, що на індивідуальний запит в чаті ІБ або на відділенні банка скасує штрафи
Додано: Пон 04 жов, 2021 04:59
Re: ПУМБ
Офпред ранее в этой теме писал, что согласно ДКБО клиент обязан произвести гашение кредитки до 18:00 29 числа. По факту до 18:00 30 числа можно.
Вон Альфа вообще рисует в своих приложениях, что пополнить надо за несколько дней до РД.
ПУМБ надо применить такую практику.
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