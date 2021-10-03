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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:32
Я вважаю, що якби ЛУМУМБа був банком з людським обличчям, то ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів. Але ми добре знаємо, що ЛУМУМБа не з таких. У відповіді на ту скаргу представник навіть не визнав, що були проблеми.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 23:01
klug написав:
Я вважаю, що якби ЛУМУМБа був банком з людським обличчям, то ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів. Але ми добре знаємо, що ЛУМУМБа не з таких. У відповіді на ту скаргу представник навіть не визнав, що були проблеми.
Патамуша скарги треба писати в НБУ
30/10/21 ЇБ не працював з 11:00 до 17:00.
#зеленелайно і Скунс вже Є.
Буде #червонийгудок?
Все ж є надія, що на індивідуальний запит в чаті ІБ або на відділенні банка скасує штрафи
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Додано: Пон 04 жов, 2021 04:59
klug написав:
...ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів.
Офпред ранее в этой теме писал, что согласно ДКБО клиент обязан произвести гашение кредитки до 18:00 29 числа. По факту до 18:00 30 числа можно.
Вон Альфа вообще рисует в своих приложениях, что пополнить надо за несколько дней до РД.
ПУМБ надо применить такую практику.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:59
Ela0107 написав:
08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги
у Вас уже сам свифт по факту отправки? если есть, то ПУМБ деньги отправил.
давали этот свифт в банк получателя? что там говорят?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:21
Ela0107 написав:
08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в случившемся. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона, суму перевода, а также, адрес отделения в котором был отправлен перевод. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:32
J написав:
пополнение мобильного через ПУМБ онлан с кредитки - без комисий и процентов ?
Добрый день! Согласно условиям кредитной карте "ВсеМожу" пополнение мобильного телефона через приложение ПУМБ online совершается без комиссии за перевод, а также, подключается льготный период до 62-х дней.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:43
Ela0107 написав:
08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. ...В свифтовка все данные указаны верно.
Вы ж указывали банк-корреспондента принимающей стороны?
И перепроверили заполняемость свифтовки с требованиями для её заполнения? Имеется оригинальное сообщение MT103.
Международное сообщество переходит на использование SWIFT gpi, что должно значительно сказаться на выполнение и прозрачности переводов.
Также при возможности в банке, который не подключён к этой сети, стоит заполнять свифтовку так, чтобы она прошла в формате MT103+ — это позволит избежать комиссий банков-корреспондентов.
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MASolomko
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