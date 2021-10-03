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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3426342734283429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:32

Я вважаю, що якби ЛУМУМБа був банком з людським обличчям, то ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів. Але ми добре знаємо, що ЛУМУМБа не з таких. У відповіді на ту скаргу представник навіть не визнав, що були проблеми.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:01

  klug написав:Я вважаю, що якби ЛУМУМБа був банком з людським обличчям, то ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів. Але ми добре знаємо, що ЛУМУМБа не з таких. У відповіді на ту скаргу представник навіть не визнав, що були проблеми.

Патамуша скарги треба писати в НБУ
30/10/21 ЇБ не працював з 11:00 до 17:00.

#зеленелайно і Скунс вже Є.
Буде #червонийгудок? :evil:

Все ж є надія, що на індивідуальний запит в чаті ІБ або на відділенні банка скасує штрафи :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 04:59

Re: ПУМБ

  klug написав:...ще день на погашення міг спокійно накинути усім - накривало його добряче і не з вини клієнтів.
Офпред ранее в этой теме писал, что согласно ДКБО клиент обязан произвести гашение кредитки до 18:00 29 числа. По факту до 18:00 30 числа можно.

Вон Альфа вообще рисует в своих приложениях, что пополнить надо за несколько дней до РД.
ПУМБ надо применить такую практику.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:59

  Ela0107 написав:08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги

у Вас уже сам свифт по факту отправки? если есть, то ПУМБ деньги отправил.
давали этот свифт в банк получателя? что там говорят?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:21

  Ela0107 написав:08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в случившемся. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона, суму перевода, а также, адрес отделения в котором был отправлен перевод. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:32

  J написав:пополнение мобильного через ПУМБ онлан с кредитки - без комисий и процентов ?

Добрый день! Согласно условиям кредитной карте "ВсеМожу" пополнение мобильного телефона через приложение ПУМБ online совершается без комиссии за перевод, а также, подключается льготный период до 62-х дней.  
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:43

Re: ПУМБ

  Ela0107 написав:08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. ...В свифтовка все данные указаны верно.
Вы ж указывали банк-корреспондента принимающей стороны?
И перепроверили заполняемость свифтовки с требованиями для её заполнения? Имеется оригинальное сообщение MT103.

Международное сообщество переходит на использование SWIFT gpi, что должно значительно сказаться на выполнение и прозрачности переводов.
Также при возможности в банке, который не подключён к этой сети, стоит заполнять свифтовку так, чтобы она прошла в формате MT103+ — это позволит избежать комиссий банков-корреспондентов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:43

Re: ПУМБ

Уважаемый представитель, вы можете как-то поспособствовать ускорению рассмотрения добавления коммунальных предприятий? или хотя бы починить те, которые работали исправно до не давнего времени?
romka_marchenko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:05

  romka_marchenko написав:Уважаемый представитель, вы можете как-то поспособствовать ускорению рассмотрения добавления коммунальных предприятий? или хотя бы починить те, которые работали исправно до не давнего времени?

Добрый день! Уточните, пожалуйста, номер ЕГРПОУ поставщика либо полное название, нам в личных сообщениях. Мы проверим статус заявки и предоставим Вам обратную связь.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:33

PUMB К сожалению у меня нет необходимого количества сообщений на данном форуме для возможности отправления личных сообщений. Оператор газорозподільних систем АТ
"Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - до недавнего времени оплаты происходили через мобильное приложение ПУМБ Онлайн, а с сентября не работает. КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос о добавлении был подан еще в начале августа. Заранее спасибо
romka_marchenko
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