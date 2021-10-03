romka_marchenko написав:PUMB К сожалению у меня нет необходимого количества сообщений на данном форуме для возможности отправления личных сообщений. Оператор газорозподільних систем АТ
"Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - до недавнего времени оплаты происходили через мобильное приложение ПУМБ Онлайн, а с сентября не работает. КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос о добавлении был подан еще в начале августа. Заранее спасибо
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