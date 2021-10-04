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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3427342834293430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:06

  romka_marchenko написав:PUMB К сожалению у меня нет необходимого количества сообщений на данном форуме для возможности отправления личных сообщений. Оператор газорозподільних систем АТ
"Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - до недавнего времени оплаты происходили через мобильное приложение ПУМБ Онлайн, а с сентября не работает. КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос о добавлении был подан еще в начале августа. Заранее спасибо

Ответили Вам в личных сообщениях. Посмотрите, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:50

PUMB как подать заявку на добавление комунального предприятия в ПУМБ онлайн?
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