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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3427342834293430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:06

  romka_marchenko написав:PUMB К сожалению у меня нет необходимого количества сообщений на данном форуме для возможности отправления личных сообщений. Оператор газорозподільних систем АТ
"Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - до недавнего времени оплаты происходили через мобильное приложение ПУМБ Онлайн, а с сентября не работает. КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос о добавлении был подан еще в начале августа. Заранее спасибо

Ответили Вам в личных сообщениях. Посмотрите, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:50

PUMB как подать заявку на добавление комунального предприятия в ПУМБ онлайн?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:06

  J написав:PUMB как подать заявку на добавление комунального предприятия в ПУМБ онлайн?


Добрый день! Для регистрации нужна квитанция. Квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе (даже если это ПУМБ). Должна содержать название компании, ее код ЕГРПОУ, р/с в формате IBAN, перечень услуг для оплаты, желательно формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика. 

Отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения фото квитанции, и мы обязательно внесем в список для оплаты коммунальных платежей.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:37

PUMB
пумба-банка как можно решить вопрос чтобы ваши в комуналке счет предприятия сменили?

писал вашим 3 письма - 7 апреля, 31 агуста и 27 сентября, на последнее письмо наконец-то откликнулись, написав непонятное уточнение, ответ на которое уже находился в присланных мною данных (но наверное их никто не читал).

Никогда не видел более неповоротливой конторы чем ваша. сменить 2 числа в поставщике услуг, не могут уже полгода :evil: то бишь на текущий момент воз и поныне там

пну еще разок вас - монобанка сама сменила реквизиты на правильные еще в январе этого года
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:55

Re: ПУМБ

  J написав:как подать заявку на добавление комунального предприятия в ПУМБ онлайн?

сразу скажу, не быстроооое это дело будет
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:03

  Starter написав:PUMB
пумба-банка как можно решить вопрос чтобы ваши в комуналке счет предприятия сменили?

писал вашим 3 письма - 7 апреля, 31 агуста и 27 сентября, на последнее письмо наконец-то откликнулись, написав непонятное уточнение, ответ на которое уже находился в присланных мною данных (но наверное их никто не читал).

Никогда не видел более неповоротливой конторы чем ваша. сменить 2 числа в поставщике услуг, не могут уже полгода :evil: то бишь на текущий момент воз и поныне там

пну еще разок вас - монобанка сама сменила реквизиты на правильные еще в январе этого года

Добрый день! Приносим извинение за возможное недоразумение. Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях канал связи через которое было Ваше обращение, а также, номер ЕГРПОУ и полное название поставщика. Кроме того, Ваш номер телефона или электронная почта для обратной связи. Мы обязательно проверим статус заявки и предоставим Вам ответ.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:25

Re: ПУМБ

Стандартные отписки. По факту - ничего из коммуналки Вы не делаете/редактируете...
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 05 жов, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:26

Starter
Ймовірність, що ПУМБа додасть постачальника комунальних послуг (в Приваті, Моно - є давно) - надзвичайно низька.
Імітація діяльності - є, результат - швидше виключення, а не правило.
Пробував щось змінити із січня, потім зрозумів, що ПУМБі воно не треба зовсім!
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