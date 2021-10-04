romka_marchenko написав:PUMB Спасибо за сообщение! К сожалению я не могу ответить в ЛС так как нет минимального количества сообщений на данном форуме. Оператор газорозподільних систем АТ "Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - я хочу оплачивать данные услуги с помощью моб приложения а не веб версии, когда это починят? КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос был 3 августа 12:25 на электронную почту info@fuib.com с предоставлением всей необходимой информацией.
Добрый день! Для того, что бы мы смогли помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации и ускорить процесс добавления услуги, нам необходимо уточнить у Вас несколько вопросов. По этому, будем благодарны Вам, если напишите нам в личные сообщения официальной страницы Facebook https://www.facebook.com/pumbua, электронную почту или номер телефона, что бы мы смогли отследить Ваше обращение на info@fuib.com. Кроме того, хотим отметить, для регистрации нового поставщика нам необходима квитанция. Квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе (даже если это ПУМБ). Квитанция также должна содержать название компании, ее код ЕГРПОУ, р/с в формате IBAN, перечень услуг для оплаты, желательно формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.