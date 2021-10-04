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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3428342934303431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:49

Re: ПУМБ

  romka_marchenko написав:Оператор газорозподільних систем АТ "Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - я хочу оплачивать данные услуги с помощью моб приложения

Этот есть в моб.приложении. Должно работать. Попробуйте несколько грн закинуть и посмотрите сообщение в вайбере.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:21

  romka_marchenko написав:PUMB Спасибо за сообщение! К сожалению я не могу ответить в ЛС так как нет минимального количества сообщений на данном форуме.
Оператор газорозподільних систем АТ "Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - я хочу оплачивать данные услуги с помощью моб приложения а не веб версии, когда это починят?
КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос был 3 августа 12:25 на электронную почту info@fuib.com с предоставлением всей необходимой информацией.

Добрый день! Для того, что бы мы смогли помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации и ускорить процесс добавления услуги, нам необходимо уточнить у Вас несколько вопросов. По этому, будем благодарны Вам, если напишите нам в личные сообщения официальной страницы  Facebook https://www.facebook.com/pumbua, электронную почту или номер телефона, что бы мы смогли отследить Ваше обращение на info@fuib.com
Кроме того, хотим отметить,  для регистрации нового поставщика нам необходима квитанция. Квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе (даже если это ПУМБ). Квитанция также должна содержать название компании, ее код ЕГРПОУ, р/с в формате IBAN, перечень услуг для оплаты, желательно формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
PUMB
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  #<1 ... 3428342934303431
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