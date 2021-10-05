Этот есть в моб.приложении. Должно работать. Попробуйте несколько грн закинуть и посмотрите сообщение в вайбере.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:49
Re: ПУМБ
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:21
Добрый день! Для того, что бы мы смогли помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации и ускорить процесс добавления услуги, нам необходимо уточнить у Вас несколько вопросов. По этому, будем благодарны Вам, если напишите нам в личные сообщения официальной страницы Facebook
Кроме того, хотим отметить, для регистрации нового поставщика нам необходима квитанция. Квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе (даже если это ПУМБ). Квитанция также должна содержать название компании, ее код ЕГРПОУ, р/с в формате IBAN, перечень услуг для оплаты, желательно формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:08
PUMB
пумба-банка
не слышно ничего по моему вопросу №1103301177 ?
неделя уже прошла, думаю можно было уже его решить
суть проблемы - 23/09 ваш банк списал с меня за покупку в долларах по курсу 26,93 хотя коммерческий курс у вас был на тот момент 26,75.
|