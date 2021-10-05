Этот есть в моб.приложении. Должно работать. Попробуйте несколько грн закинуть и посмотрите сообщение в вайбере.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:49
Re: ПУМБ
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:21
Добрый день! Для того, что бы мы смогли помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации и ускорить процесс добавления услуги, нам необходимо уточнить у Вас несколько вопросов. По этому, будем благодарны Вам, если напишите нам в личные сообщения официальной страницы Facebook
Кроме того, хотим отметить, для регистрации нового поставщика нам необходима квитанция. Квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе (даже если это ПУМБ). Квитанция также должна содержать название компании, ее код ЕГРПОУ, р/с в формате IBAN, перечень услуг для оплаты, желательно формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:08
PUMB
пумба-банка
не слышно ничего по моему вопросу №1103301177 ?
неделя уже прошла, думаю можно было уже его решить
суть проблемы - 23/09 ваш банк списал с меня за покупку в долларах по курсу 26,93 хотя коммерческий курс у вас был на тот момент 26,75.
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:15
Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание. Мы обязательно проверим статус Вашего обращения и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. Спасибо!
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:25
PUMB
Скажите, что нужно чтобы существующий шаблон оплаты за тепло сделать рабочим?
Постоянный возврат средств.
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:44
Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения номер ЕГРПОУ или полное название поставщика, а также, последнюю дату и суму оплаты. Мы обязательно проверим информацию и устраним ошибку.
Додано: Сер 06 жов, 2021 17:21
Re: ПУМБ
В общем позвонила мне девушка, объяснила что я сам дурак (образно), так как списало так как списало (сиречь со стороны банка все правильно), но почему так списало объяснить она так и не смогла.
Так же на мое аппелирование что коммерческий курс в тот день был 26,75, она сказала что таким функционалом она не обладает чтобы проверить курс на какой-то конкретный момент + что возможно была комиссия за обмен валют (о_О) и что курс за день многократно меняется, дескать нельзя сказать точно какой курс на день был.
Короче недоволен я такими мухлежными обменами, буду валютные операции через моно/приват проводить...
пс. курс в обмене валют в апк, на момент пуша
курс в пуше
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:00
Вы не спросили, зачем звонила, если ничего не знает, "фунционалом не обладает", и объяснить ничего не может?
Ну а в целом окончательно ясно, что банк в части кросс-валютных операций - на скамейку запасных к "Альфабанку"
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:23
Тобто їй не видали браузер, яким можна зайти на сайт банку і потикати в календар? Якщо комерційний курс багато кратно змінюється, то чому тоді банка на кожну дату показує лише один, а не погодинно? Коротше, послали вас як і мене... У вас оплата де була?
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:51
Не ждите вразумительного ответа от них, там тотальная упоротость и попытка выставить клиента идиотом. Им явно указываешь что согласно сайта карточный курс такой, в ответ начинаются истории что курс меняется чуть ли не ежесекундно и прочая чушь. Я в ЛС бодался с представителем банка, когда у него заканчиваются аргументы вас отправляют в отделение (считай на...), где вообще не понимают в чем суть предъявы и о коммерческом/карточном курсе и не слышали
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