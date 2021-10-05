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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3428342934303431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:49

Re: ПУМБ

  romka_marchenko написав:Оператор газорозподільних систем АТ "Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - я хочу оплачивать данные услуги с помощью моб приложения

Этот есть в моб.приложении. Должно работать. Попробуйте несколько грн закинуть и посмотрите сообщение в вайбере.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:21

  romka_marchenko написав:PUMB Спасибо за сообщение! К сожалению я не могу ответить в ЛС так как нет минимального количества сообщений на данном форуме.
Оператор газорозподільних систем АТ "Дніпропетровськгаз" ЄДРПОУ 03340920 - я хочу оплачивать данные услуги с помощью моб приложения а не веб версии, когда это починят?
КП "Марганецьке ВУВКГ "ДОР" ЄДРПОУ 03340989 - запрос был 3 августа 12:25 на электронную почту info@fuib.com с предоставлением всей необходимой информацией.

Добрый день! Для того, что бы мы смогли помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации и ускорить процесс добавления услуги, нам необходимо уточнить у Вас несколько вопросов. По этому, будем благодарны Вам, если напишите нам в личные сообщения официальной страницы  Facebook https://www.facebook.com/pumbua, электронную почту или номер телефона, что бы мы смогли отследить Ваше обращение на info@fuib.com
Кроме того, хотим отметить,  для регистрации нового поставщика нам необходима квитанция. Квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе (даже если это ПУМБ). Квитанция также должна содержать название компании, ее код ЕГРПОУ, р/с в формате IBAN, перечень услуг для оплаты, желательно формат заполнения назначения платежа и идентификаторы плательщика.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:08

PUMB
пумба-банка
не слышно ничего по моему вопросу №1103301177 ?
неделя уже прошла, думаю можно было уже его решить

суть проблемы - 23/09 ваш банк списал с меня за покупку в долларах по курсу 26,93 хотя коммерческий курс у вас был на тот момент 26,75.
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:15

  Starter написав:PUMB
пумба-банка
не слышно ничего по моему вопросу №1103301177 ?
неделя уже прошла, думаю можно было уже его решить

суть проблемы - 23/09 ваш банк списал с меня за покупку в долларах по курсу 26,93 хотя коммерческий курс у вас был на тот момент 26,75.

Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание. Мы обязательно проверим статус Вашего обращения и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. Спасибо!
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:25

PUMB

Скажите, что нужно чтобы существующий шаблон оплаты за тепло сделать рабочим?
Постоянный возврат средств.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:44

  Прораб написав:Скажите, что нужно чтобы существующий шаблон оплаты за тепло сделать рабочим?
Постоянный возврат средств.

Добрый день! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения номер ЕГРПОУ или полное название поставщика, а также, последнюю дату и суму оплаты. Мы обязательно проверим информацию и устраним ошибку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:21

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Добрый день! Благодарим Вас, что обратили наше внимание. Мы обязательно проверим статус Вашего обращения и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. Спасибо!

В общем позвонила мне девушка, объяснила что я сам дурак (образно), так как списало так как списало (сиречь со стороны банка все правильно), но почему так списало объяснить она так и не смогла.

Так же на мое аппелирование что коммерческий курс в тот день был 26,75, она сказала что таким функционалом она не обладает чтобы проверить курс на какой-то конкретный момент + что возможно была комиссия за обмен валют (о_О) и что курс за день многократно меняется, дескать нельзя сказать точно какой курс на день был.

Короче недоволен я такими мухлежными обменами, буду валютные операции через моно/приват проводить...

пс. курс в обмене валют в апк, на момент пуша
Зображення

курс в пуше

Зображення
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:00

  Starter написав:но почему так списало объяснить она так и не смогла.
...
она сказала что таким функционалом она не обладает чтобы проверить курс на какой-то конкретный момент ....
нельзя сказать точно какой курс на день был.

Вы не спросили, зачем звонила, если ничего не знает, "фунционалом не обладает", и объяснить ничего не может?
Ну а в целом окончательно ясно, что банк в части кросс-валютных операций - на скамейку запасных к "Альфабанку"
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:23

  Starter написав:Так же на мое аппелирование что коммерческий курс в тот день был 26,75, она сказала что таким функционалом она не обладает чтобы проверить курс на какой-то конкретный момент + что возможно была комиссия за обмен валют (о_О) и что курс за день многократно меняется, дескать нельзя сказать точно какой курс на день был.

Тобто їй не видали браузер, яким можна зайти на сайт банку і потикати в календар? Якщо комерційний курс багато кратно змінюється, то чому тоді банка на кожну дату показує лише один, а не погодинно? Коротше, послали вас як і мене... У вас оплата де була?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:51

  Starter написав:PUMB
пумба-банка
не слышно ничего по моему вопросу №1103301177 ?
неделя уже прошла, думаю можно было уже его решить

суть проблемы - 23/09 ваш банк списал с меня за покупку в долларах по курсу 26,93 хотя коммерческий курс у вас был на тот момент 26,75.


Не ждите вразумительного ответа от них, там тотальная упоротость и попытка выставить клиента идиотом. Им явно указываешь что согласно сайта карточный курс такой, в ответ начинаются истории что курс меняется чуть ли не ежесекундно и прочая чушь. Я в ЛС бодался с представителем банка, когда у него заканчиваются аргументы вас отправляют в отделение (считай на...), где вообще не понимают в чем суть предъявы и о коммерческом/карточном курсе и не слышали :D
antey718
 
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