Додано: Сер 06 жов, 2021 17:21

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В общем позвонила мне девушка, объяснила что я сам дурак (образно), так как списало так как списало (сиречь со стороны банка все правильно), но почему так списало объяснить она так и не смогла.Так же на мое аппелирование что коммерческий курс в тот день был 26,75, она сказала что таким функционалом она не обладает чтобы проверить курс на какой-то конкретный момент + что возможно была комиссия за обмен валют (о_О) и что курс за день многократно меняется, дескать нельзя сказать точно какой курс на день был.Короче недоволен я такими мухлежными обменами, буду валютные операции через моно/приват проводить...пс. курс в обмене валют в апк, на момент пушакурс в пуше