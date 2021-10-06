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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3429343034313432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:05

Re: ПУМБ

  Starter написав:но почему так списало объяснить она так и не смогла

Да нуна делать письменный запрос по операции.
Требовать приложить выписку и дать объяснение такого списания.
А потом мона и в НБУ отправить все эти (не)знаю/обладаю... и все сразу получится.
Единственное шо, эт желательно выбрать операцию на 100..150уе :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:02

Re: ПУМБ

  antey718 написав:Я в ЛС бодался с представителем банка, когда у него заканчиваются аргументы вас отправляют в отделение (считай на...), где вообще не понимают в чем суть предъявы и о коммерческом/карточном курсе и не слышали

будете смеяться, меня тоже в (лес) отделение отправили)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:04

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:эт желательно выбрать операцию на 100..150уе

так у меня и есть операция на 155$ на копейки я бы наверное плюнул

странно что банк такую позицию занял, вместо того чтобы тихо-мирно вернуть, уходит в отказ о_О
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05

Re: ПУМБ

  klug написав:У вас оплата де була?

Woot.com (сиречь амазон)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:08

интересная ситуация, обычно пумб резервирует, на следующий день списывает.

сейчас есть операция за 03/10 в резерве, но списания до сих пор не было (сегодня уже 07/10), ждут что-ли когда курс скакнет? :D
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24

Re: ПУМБ

перестали доходить смски на 3дсекьюре оплаты, у всех так? или мне везет
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:32

  Starter написав:интересная ситуация, обычно пумб резервирует, на следующий день списывает.

сейчас есть операция за 03/10 в резерве, но списания до сих пор не было (сегодня уже 07/10), ждут что-ли когда курс скакнет? :D

У мну и неделю висели а потом все проводилось. Тем более у вас покупка была выходным
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:36

  Starter написав:
  Amethyst написав:эт желательно выбрать операцию на 100..150уе

так у меня и есть операция на 155$ на копейки я бы наверное плюнул

странно что банк такую позицию занял, вместо того чтобы тихо-мирно вернуть, уходит в отказ о_О

Это типичная манера поведения здесь - есть две точки зрения - банка и неправильная. Я когда-то несколько месяцев вел переписку - официальную бумажную, с аргументами - банк несколько раз даже просрачивал время на предоставление ответа, мотивируя что надо больше времени по пустяковому вопросу, но в итоге все равно дал ответ в стиле "сам дурак". С тех пор стараюсь тут по минимуму общаться
Flamingo
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