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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:05
Starter написав:
но почему так списало объяснить она так и не смогла
Да нуна делать письменный запрос по операции.
Требовать приложить выписку и дать объяснение такого списания.
А потом мона и в НБУ отправить все эти (не)знаю/обладаю... и все сразу получится.
Единственное шо, эт желательно выбрать операцию на 100..150уе
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Amethyst
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:02
antey718 написав:
Я в ЛС бодался с представителем банка, когда у него заканчиваются аргументы вас отправляют в отделение (считай на...), где вообще не понимают в чем суть предъявы и о коммерческом/карточном курсе и не слышали
будете смеяться, меня тоже в (лес) отделение отправили)
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Starter
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:04
Amethyst написав:
эт желательно выбрать операцию на 100..150уе
так у меня и есть операция на 155$ на копейки я бы наверное плюнул
странно что банк такую позицию занял, вместо того чтобы тихо-мирно вернуть, уходит в отказ о_О
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05
klug написав:
У вас оплата де була?
Woot.com (сиречь амазон)
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:08
интересная ситуация, обычно пумб резервирует, на следующий день списывает.
сейчас есть операция за 03/10 в резерве, но списания до сих пор не было (сегодня уже 07/10), ждут что-ли когда курс скакнет?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24
перестали доходить смски на 3дсекьюре оплаты, у всех так? или мне везет
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gonzo
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:32
Starter написав:
интересная ситуация, обычно пумб резервирует, на следующий день списывает.
сейчас есть операция за 03/10 в резерве, но списания до сих пор не было (сегодня уже 07/10), ждут что-ли когда курс скакнет?
У мну и неделю висели а потом все проводилось. Тем более у вас покупка была выходным
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Flamingo
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:36
Starter написав: Amethyst написав:
эт желательно выбрать операцию на 100..150уе
так у меня и есть операция на 155$ на копейки я бы наверное плюнул
странно что банк такую позицию занял, вместо того чтобы тихо-мирно вернуть, уходит в отказ о_О
Это типичная манера поведения здесь - есть две точки зрения - банка и неправильная. Я когда-то несколько месяцев вел переписку - официальную бумажную, с аргументами - банк несколько раз даже просрачивал время на предоставление ответа, мотивируя что надо больше времени по пустяковому вопросу, но в итоге все равно дал ответ в стиле "сам дурак". С тех пор стараюсь тут по минимуму общаться
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Flamingo
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