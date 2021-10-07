RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3430343134323433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:24

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:банк несколько раз даже просрачивал время на предоставление ответа, мотивируя что надо больше времени по пустяковому вопросу, но в итоге все равно дал ответ в стиле "сам дурак". С тех пор стараюсь тут по минимуму общаться

у нас в стране многие конторы такой прием применяют - максимально затягивают рассмотрение, в надежде что клиент обламается и отстанет. так были бодания с укрпочтой, мистом, нп. где вроде пустячные вопросы, мусолятся много раз, но в итоге так и не решаются...

то есть по факту поддержка как-бы служит таким громоотводом, который забалтывает клиента, пока тот не устанет "толочь воду в ступе"
Starter
 
Повідомлень: 135
З нами з: 01.12.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39

Re: ПУМБ

тема "пумб и курс по картам" тут раз в пару лет, наверно, всплывает )
0,5% не так уж и сильное взутие, это не Альфа с 2-4%
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:44

  Amethyst написав:Ну если уже влезли в "выяснения отношений", то я считаю, шо нуна все делать письменно, ждать по 30дн на ответы и все отправить на суд в НБУ

Ну моя переписка с пумбой длилась до появления в нбу приснопамятного подразделения по работе с жалобами клиента. Это сейчас усЁ стало легче. А в то время когда мы "соревновались" с пумбой в эпистолярке - у нбу на все запросы был один ответ: "Hацбанк не вмешивается в договорные отношения клиента и банка - если вы считаете что ваши права нарушены - обращайтесь в САД" (ну в смысле "суд" ;))
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7164
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:53

  Flamingo написав:
  Amethyst написав:Ну если уже влезли в "выяснения отношений", то я считаю, шо нуна все делать письменно, ждать по 30дн на ответы и все отправить на суд в НБУ

Ну моя переписка с пумбой длилась до появления в нбу приснопамятного подразделения по работе с жалобами клиента. Это сейчас усЁ стало легче. А в то время когда мы "соревновались" с пумбой в эпистолярке - у нбу на все запросы был один ответ: "Hацбанк не вмешивается в договорные отношения клиента и банка - если вы считаете что ваши права нарушены - обращайтесь в САД" (ну в смысле "суд" ;))

Ну Мумбе не стыдно вот отписками отвечать, т.е. он готов, шо и его в сад пошлют пересічні оборотами по инвалюте.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 987
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:17

Re: ПУМБ

Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
костас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 383
З нами з: 27.10.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 05:58

  костас написав:Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%

Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
Искатель
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 22.02.16
Подякував: 761 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:01

  Искатель написав:
  костас написав:Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%

Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...

При закрытии старого невыплаченные проценты выплачивают сразу?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4042
З нами з: 14.10.08
Подякував: 237 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:03

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:
  костас написав:Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%

Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...

При закрытии старого невыплаченные проценты выплачивают сразу?

Да
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7164
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 3430343134323433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34328)
08.10.2021 07:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.