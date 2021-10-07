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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:24
Flamingo написав:
банк несколько раз даже просрачивал время на предоставление ответа, мотивируя что надо больше времени по пустяковому вопросу, но в итоге все равно дал ответ в стиле "сам дурак". С тех пор стараюсь тут по минимуму общаться
у нас в стране многие конторы такой прием применяют - максимально затягивают рассмотрение, в надежде что клиент обламается и отстанет. так были бодания с укрпочтой, мистом, нп. где вроде пустячные вопросы, мусолятся много раз, но в итоге так и не решаются...
то есть по факту поддержка как-бы служит таким громоотводом, который забалтывает клиента, пока тот не устанет "толочь воду в ступе"
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39
тема "пумб и курс по картам" тут раз в пару лет, наверно, всплывает )
0,5% не так уж и сильное взутие, это не Альфа с 2-4%
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:44
Amethyst написав:
Ну если уже влезли в "выяснения отношений", то я считаю, шо нуна все делать письменно, ждать по 30дн на ответы и все отправить на суд в НБУ
Ну моя переписка с пумбой длилась до появления в нбу приснопамятного подразделения по работе с жалобами клиента. Это сейчас усЁ стало легче. А в то время когда мы "соревновались" с пумбой в эпистолярке - у нбу на все запросы был один ответ: "Hацбанк не вмешивается в договорные отношения клиента и банка - если вы считаете что ваши права нарушены - обращайтесь в САД" (ну в смысле "суд"
)
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Flamingo
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:53
Flamingo написав: Amethyst написав:
Ну если уже влезли в "выяснения отношений", то я считаю, шо нуна все делать письменно, ждать по 30дн на ответы и все отправить на суд в НБУ
Ну моя переписка с пумбой длилась до появления в нбу приснопамятного подразделения по работе с жалобами клиента. Это сейчас усЁ стало легче. А в то время когда мы "соревновались" с пумбой в эпистолярке - у нбу на все запросы был один ответ: "Hацбанк не вмешивается в договорные отношения клиента и банка - если вы считаете что ваши права нарушены - обращайтесь в САД" (ну в смысле "суд"
)
Ну Мумбе не стыдно вот отписками отвечать, т.е. он готов, шо и его в сад пошлют пересічні оборотами по инвалюте.
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Amethyst
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:17
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
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костас
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 05:58
костас написав:
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
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Искатель
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:01
Искатель написав: костас написав:
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
При закрытии старого невыплаченные проценты выплачивают сразу?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:03
Ferlakur написав: Искатель написав: костас написав:
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
При закрытии старого невыплаченные проценты выплачивают сразу?
Да
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Flamingo
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