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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:24
Flamingo написав:
банк несколько раз даже просрачивал время на предоставление ответа, мотивируя что надо больше времени по пустяковому вопросу, но в итоге все равно дал ответ в стиле "сам дурак". С тех пор стараюсь тут по минимуму общаться
у нас в стране многие конторы такой прием применяют - максимально затягивают рассмотрение, в надежде что клиент обламается и отстанет. так были бодания с укрпочтой, мистом, нп. где вроде пустячные вопросы, мусолятся много раз, но в итоге так и не решаются...
то есть по факту поддержка как-бы служит таким громоотводом, который забалтывает клиента, пока тот не устанет "толочь воду в ступе"
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:39
тема "пумб и курс по картам" тут раз в пару лет, наверно, всплывает )
0,5% не так уж и сильное взутие, это не Альфа с 2-4%
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:44
Amethyst написав:
Ну если уже влезли в "выяснения отношений", то я считаю, шо нуна все делать письменно, ждать по 30дн на ответы и все отправить на суд в НБУ
Ну моя переписка с пумбой длилась до появления в нбу приснопамятного подразделения по работе с жалобами клиента. Это сейчас усЁ стало легче. А в то время когда мы "соревновались" с пумбой в эпистолярке - у нбу на все запросы был один ответ: "Hацбанк не вмешивается в договорные отношения клиента и банка - если вы считаете что ваши права нарушены - обращайтесь в САД" (ну в смысле "суд"
)
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Flamingo
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:53
Flamingo написав: Amethyst написав:
Ну если уже влезли в "выяснения отношений", то я считаю, шо нуна все делать письменно, ждать по 30дн на ответы и все отправить на суд в НБУ
Ну моя переписка с пумбой длилась до появления в нбу приснопамятного подразделения по работе с жалобами клиента. Это сейчас усЁ стало легче. А в то время когда мы "соревновались" с пумбой в эпистолярке - у нбу на все запросы был один ответ: "Hацбанк не вмешивается в договорные отношения клиента и банка - если вы считаете что ваши права нарушены - обращайтесь в САД" (ну в смысле "суд"
)
Ну Мумбе не стыдно вот отписками отвечать, т.е. он готов, шо и его в сад пошлют пересічні оборотами по инвалюте.
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Amethyst
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:17
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
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костас
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 05:58
костас написав:
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
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Искатель
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:01
Искатель написав: костас написав:
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
При закрытии старого невыплаченные проценты выплачивают сразу?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:03
Ferlakur написав: Искатель написав: костас написав:
Депозит свободный ставка 6%.
Было 5%
Спасибо за хорошую новость!
Жаль только, что он автоматом не переводится с 5% на 6%. Пришлось сначала снимать с него все на ВсеКарту, потом открывать новый под 6%, потом делать досрочное закрытие старого.
Видать, пошел отток приличный, вот и решили поднять. Ставили бы уже 7%, как у Спортбанка с ВБРом...
При закрытии старого невыплаченные проценты выплачивают сразу?
Да
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Flamingo
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:49
PUMB, прошу зафиксировать пожелание по мобильному приложению.
Вот я перевожу деньгу со своей карты на карту другого банка, при подтверждении операции я получаю SMS с временным кодом, которое приложение само подставляет операцию и подтверждает без моего согласия.
Я бы хотел, чтобы приложение само подставило код из SMS, а дальше дать мне самому нажать на кнопку подтверждения операции.
Просто, если на окне операции увидел свою ошибку, то мне надо быстренько отменить операции пока мобильное приложение не подставит код из сообщения.
Версия приложения 2.38.4115, Android 8.0
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MASolomko
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:51
MASolomko ну так можно же запретить приложению доступ к чтению смс и вводить ОТР руками.
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vlad_g
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