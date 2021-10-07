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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3431343234333434 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:23 vlad_g написав: MASolomko ну так можно же запретить приложению доступ к чтению смс и вводить ОТР руками. ну так можно же запретить приложению доступ к чтению смс и вводить ОТР руками.

Если речь об Андроиде, то у приложения ПУМБы и так выключено разрешение на прямой доступ к СМС. Оно получает доступ к СМС и контактам через Google Play Services. Если речь об Андроиде, то у приложения ПУМБы и так выключено разрешение на прямой доступ к СМС. Оно получает доступ к СМС и контактам через Google Play Services. Julio

Повідомлень: 261 З нами з: 12.10.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21 Ela0107 написав: 08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги 08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги



Добрый день!

Мы отправили запрос о статусе Вашего платежа и получили подтверждение от банка-получателя о зачислении средств.

Так же, согласно результатам внутреннего расследования, процедура отправления прошла корректно со стороны нашего банка. Мы искренне хотим помочь Вам, поэтому продолжаем расследование ситуации и ведем переговоры с банкоам-корресспондентом и банком-получателем, для выяснения причины задержки начисления перевода Добрый день!Мы отправили запрос о статусе Вашего платежа и получили подтверждение от банка-получателя о зачислении средств.Так же, согласно результатам внутреннего расследования, процедура отправления прошла корректно со стороны нашего банка. Мы искренне хотим помочь Вам, поэтому продолжаем расследование ситуации и ведем переговоры с банкоам-корресспондентом и банком-получателем, для выяснения причины задержки начисления перевода PUMB

Представник банку Повідомлень: 2609 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 166 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3431343234333434 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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