Если речь об Андроиде, то у приложения ПУМБы и так выключено разрешение на прямой доступ к СМС. Оно получает доступ к СМС и контактам через Google Play Services.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:23
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21
Добрый день!
Мы отправили запрос о статусе Вашего платежа и получили подтверждение от банка-получателя о зачислении средств.
Так же, согласно результатам внутреннего расследования, процедура отправления прошла корректно со стороны нашего банка. Мы искренне хотим помочь Вам, поэтому продолжаем расследование ситуации и ведем переговоры с банкоам-корресспондентом и банком-получателем, для выяснения причины задержки начисления перевода
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