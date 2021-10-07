Если речь об Андроиде, то у приложения ПУМБы и так выключено разрешение на прямой доступ к СМС. Оно получает доступ к СМС и контактам через Google Play Services.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:23
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21
Добрый день!
Мы отправили запрос о статусе Вашего платежа и получили подтверждение от банка-получателя о зачислении средств.
Так же, согласно результатам внутреннего расследования, процедура отправления прошла корректно со стороны нашего банка. Мы искренне хотим помочь Вам, поэтому продолжаем расследование ситуации и ведем переговоры с банкоам-корресспондентом и банком-получателем, для выяснения причины задержки начисления перевода
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:32
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online данный функционал присутствует в зависимости от настроек Вашего устройства. Рекомендуем Вам проверить настройки телефона.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:07
Re: ПУМБ
Про комунальні платежі через додаток
У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку.
В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі.
В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру.
І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника?
Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті:
Номери рахунків:
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:38
PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:55
|