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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3431343234333434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:23

  vlad_g написав:MASolomko ну так можно же запретить приложению доступ к чтению смс и вводить ОТР руками.

Если речь об Андроиде, то у приложения ПУМБы и так выключено разрешение на прямой доступ к СМС. Оно получает доступ к СМС и контактам через Google Play Services.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:21

  Ela0107 написав:08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги


Добрый день!
Мы отправили запрос о статусе Вашего платежа и получили подтверждение от банка-получателя о зачислении средств.
Так же, согласно результатам внутреннего расследования, процедура отправления прошла корректно со стороны нашего банка. Мы искренне хотим помочь Вам, поэтому продолжаем расследование ситуации и ведем переговоры с банкоам-корресспондентом и банком-получателем, для выяснения причины задержки начисления перевода
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:32

  MASolomko написав:PUMB, прошу зафиксировать пожелание по мобильному приложению.

Вот я перевожу деньгу со своей карты на карту другого банка, при подтверждении операции я получаю SMS с временным кодом, которое приложение само подставляет операцию и подтверждает без моего согласия.

Я бы хотел, чтобы приложение само подставило код из SMS, а дальше дать мне самому нажать на кнопку подтверждения операции.
Просто, если на окне операции увидел свою ошибку, то мне надо быстренько отменить операции пока мобильное приложение не подставит код из сообщения.

Версия приложения 2.38.4115, Android 8.0


Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online данный функционал присутствует в зависимости от настроек Вашего устройства. Рекомендуем Вам проверить настройки телефона.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:07

Re: ПУМБ

Про комунальні платежі через додаток

У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку.
В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі.
В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру.
І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника?
Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті:
https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html
Номери рахунків:
https://www.teplo.km.ua/
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:38

PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:55

  valya написав:PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання.


Відповідати - так, вирішувати - ні :( .
jay2004
 
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