Ela0107 написав:08.09.21г в Пумбе был отправлен Swift на крупную сумму. На 03.10.21 г. деньги получателю не доставлены. Со счета отправителя деньги списали сразу. В свифтовка все данные указаны верно. Пришлось оплачивать расследование по переводу 1600 грн,банк корреспондент деньги списал на следующий день, пумб сразу. Прошла почти неделя никакой информации. Денег так и нет. Работник Пумба отвечает заученными фразами, а по факту отношение на клиентов наплевательское, никакой заинтересованности помочь клиенту. Т.е. отправлять Swift через Пумб не стоит точно! Раньше был нормальный банк. Но это было раньше. Есть подозрения, что Пумб так и не отсылал деньги
Добрый день! Мы отправили запрос о статусе Вашего платежа и получили подтверждение от банка-получателя о зачислении средств. Так же, согласно результатам внутреннего расследования, процедура отправления прошла корректно со стороны нашего банка. Мы искренне хотим помочь Вам, поэтому продолжаем расследование ситуации и ведем переговоры с банкоам-корресспондентом и банком-получателем, для выяснения причины задержки начисления перевода
MASolomko написав:PUMB, прошу зафиксировать пожелание по мобильному приложению.
Вот я перевожу деньгу со своей карты на карту другого банка, при подтверждении операции я получаю SMS с временным кодом, которое приложение само подставляет операцию и подтверждает без моего согласия.
Я бы хотел, чтобы приложение само подставило код из SMS, а дальше дать мне самому нажать на кнопку подтверждения операции. Просто, если на окне операции увидел свою ошибку, то мне надо быстренько отменить операции пока мобильное приложение не подставит код из сообщения.
Версия приложения 2.38.4115, Android 8.0
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online данный функционал присутствует в зависимости от настроек Вашего устройства. Рекомендуем Вам проверить настройки телефона.
У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку. В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі. В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру. І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника? Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті: https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html Номери рахунків: https://www.teplo.km.ua/
PUMB Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми