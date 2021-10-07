Hennady написав:Про комунальні платежі через додаток
У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку. В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі. В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру. І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника? Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті: https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html Номери рахунків: https://www.teplo.km.ua/
Вітаємо! Дякуємо, що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Ми відправили нашим колегам на перевірку. Обов'язково відповімо Вам по закінченню перевірки в особистих повідомленнях.
valya написав:PUMB Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми
Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.