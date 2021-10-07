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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3433343434353436>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:46

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:У мну и неделю висели а потом все проводилось. Тем более у вас покупка была выходным

вот кстати сегодня прилетела пуш по одной вчерашней операции (07/10), по второй пока нету + по операции за 03/10 тоже нету.

не могу эту логику понять, разве что тянут чтобы провести по более высоким курсам например на выходные
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:47

Re: ПУМБ

  valya написав:Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання.

у меня 50/50.
по комуналке помогли, а по обману на курсах - нет...
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:10

Re: ПУМБ

PUMB, які операції доступні у відділенні банку, використовуючи застосунок "Дія" і закордонний паспорт?
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:15

  Starter написав:
  Flamingo написав:У мну и неделю висели а потом все проводилось. Тем более у вас покупка была выходным

вот кстати сегодня прилетела пуш по одной вчерашней операции (07/10), по второй пока нету + по операции за 03/10 тоже нету.

не могу эту логику понять, разве что тянут чтобы провести по более высоким курсам например на выходные

А товар от 03/10 отгружен? Мож то продаван подтверждение не присылает?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:17

Re: ПУМБ

Коллеги разъясните в чем преимущество оплаты частями перед стандартной операцией с кредитными средствами и Грейс периодом?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:19

  vitaliian написав:Коллеги разъясните в чем преимущество оплаты частями перед стандартной операцией с кредитными средствами и Грейс периодом?

Ну так если у вас 6 частей/платежей, то грейс растягивается на 6 месяцев, а не до 62дней. Эт если части нашару под акцию дают.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:33

  Hennady написав:Про комунальні платежі через додаток

У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку.
В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі.
В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру.
І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника?
Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті:
https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html
Номери рахунків:
https://www.teplo.km.ua/

Вітаємо! Дякуємо, що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Ми відправили нашим колегам на перевірку. Обов'язково відповімо Вам по закінченню перевірки в особистих повідомленнях.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:49

  valya написав:PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми

Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:38

  MASolomko написав:PUMB, які операції доступні у відділенні банку, використовуючи застосунок "Дія" і закордонний паспорт?
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info

Вітаємо! У відділенні банку з застосунком «ДІЯ» можливо здійснювати такі операції: реєстрація нового клієнта; актуалізація діючого клієнта; оформлення депозитів новому та діючому клієнту; надання сервісних послуг; випуск/перевипуск карток та дозамовленя послуг в пакеті; відкриття/закриття договору оренди індивідуальних сейфів та їх відвідування; оформлення договорів страхування; виплата з ЕСКРОУ при наявності відкритого пакету послуг. З закордонним паспортом у Вас є можливість, також, відкрити дебетові продукти банку, уточнення різної інформації по Вашому діючому пакету, замовити пластики до карт.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:45

Re: ПУМБ

PUMB, актуалізація паспортних і анкетних данних діючого клієнта (у якого дебетова всеКАРТКА й кредитна всеМОЖУ) можлива, використовуючи закордонний паспорт?
MASolomko
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