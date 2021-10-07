Актуалізація паспортних і анкетних даних (як для діючого, так і для нового клієнта), здійснюється виключно з оригіналом паспорта громадянина України або з застосунком «Дія».
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:57
Актуалізація паспортних і анкетних даних (як для діючого, так і для нового клієнта), здійснюється виключно з оригіналом паспорта громадянина України або з застосунком «Дія».
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:00
Re: ПУМБ
PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).
Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?
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