RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3433343434353436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:57

  MASolomko написав:PUMB, актуалізація паспортних і анкетних данних діючого клієнта (у якого дебетова всеКАРТКА й кредитна всеМОЖУ) можлива, використовуючи закордонний паспорт?

Актуалізація паспортних і анкетних даних (як для діючого, так і для нового клієнта), здійснюється виключно з оригіналом паспорта громадянина України або з застосунком «Дія».
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:00

Re: ПУМБ

PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).

Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:26

а зняти з валютної карти?
в дії тільки закордоннтй і код
v57
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 14.03.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3433343434353436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Oktawa, ramaz і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34353)
08.10.2021 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.