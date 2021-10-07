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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:57
MASolomko написав:
PUMB, актуалізація паспортних і анкетних данних діючого клієнта (у якого дебетова всеКАРТКА й кредитна всеМОЖУ) можлива, використовуючи закордонний паспорт?
Актуалізація паспортних і анкетних даних (як для діючого, так і для нового клієнта), здійснюється виключно з оригіналом паспорта громадянина України або з застосунком «Дія».
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:00
PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).
Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:26
а зняти з валютної карти?
в дії тільки закордоннтй і код
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v57
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:34
MASolomko написав:
PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).
Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?
Закордонний паспорт, на жаль, навіть через застосунок «Дія» не дає можливості виконати актуалізацію даних.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:58
v57 написав:
а зняти з валютної карти?
в дії тільки закордоннтй і код
Вітаємо! Для касових операцій ідентифікація через застосунок "Дія" ще розробляється, тому необхідно мати с собою оригінал паспорта громадянина України.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:31
PUMB написав:
На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони.
А есть этому разумное объяснение ?
Сакральный смысл ? Технические проблемы ?
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mustbe
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