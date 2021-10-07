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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3434343534363437>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:57

  MASolomko написав:PUMB, актуалізація паспортних і анкетних данних діючого клієнта (у якого дебетова всеКАРТКА й кредитна всеМОЖУ) можлива, використовуючи закордонний паспорт?

Актуалізація паспортних і анкетних даних (як для діючого, так і для нового клієнта), здійснюється виключно з оригіналом паспорта громадянина України або з застосунком «Дія».
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:00

Re: ПУМБ

PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).

Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:26

а зняти з валютної карти?
в дії тільки закордоннтй і код
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:34

  MASolomko написав:PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).

Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?

Закордонний паспорт, на жаль, навіть через застосунок «Дія» не дає можливості виконати актуалізацію даних.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:58

  v57 написав:а зняти з валютної карти?
в дії тільки закордоннтй і код

Вітаємо! Для касових операцій ідентифікація через застосунок "Дія" ще розробляється, тому необхідно мати с собою оригінал паспорта громадянина України.  
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:31

  PUMB написав:На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони.

А есть этому разумное объяснение ?
Сакральный смысл ? Технические проблемы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:30

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:А товар от 03/10 отгружен? Мож то продаван подтверждение не присылает?

уже на укру летит изо всех сил)

хз, но без оплаты они бы не выслали ничего. непонятная ситуация резерв есть, списания нету, после 26,93 как-бы жду худшего уже)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:31

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Сакральный смысл ? Технические проблемы ?

надо чтобы клиент страдал!)

а с apk че не поставишь?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:42

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Не подскажите, сколько сейчас в Пумбе дают на остаток по пенсионной карте?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:56

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Не подскажите, сколько сейчас в Пумбе дают на остаток по пенсионной карте?

5% если сумма больше 1000 грн, если не ошибаюсь
smitht
 
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