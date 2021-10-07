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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3434343534363437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:23

  Starter написав:
  mustbe написав:Сакральный смысл ? Технические проблемы ?

надо чтобы клиент страдал!)

а с apk че не поставишь?

Та мне глубоко пофиг как на смарты, так и на планшеты.
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:41

  Amethyst написав:
  vitaliian написав:Коллеги разъясните в чем преимущество оплаты частями перед стандартной операцией с кредитными средствами и Грейс периодом?

Ну так если у вас 6 частей/платежей, то грейс растягивается на 6 месяцев, а не до 62дней. Эт если части нашару под акцию дают.

зависит от банка. в целом при оплате частями сумма покупки растягивается по времени. а потом эти частичные оплаты попадают под грейс.

опять же, это если рассрочка или оплата частями бесплатная
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:45

  mustbe написав:Та мне глубоко пофиг как на смарты, так и на планшеты.
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?

С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации... Ну, в массе, конечно. В общем, профит не тот.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:51

  M-Audio написав:С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации...

Удивлю вас - но всё это в нормальных планшетах есть.
Интересует офответ офпреда )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:59

  mustbe написав:
  M-Audio написав:С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации...

Удивлю вас - но всё это в нормальных планшетах есть.

Аж интересно, нормальные - это какие? Вернее - какими супер-качествами должен обладать планшет, чтобы возникло желание таскать его с собой, и совершать через него звонки?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:23

  M-Audio написав:Аж интересно, нормальные - это какие? Вернее - какими супер-качествами должен обладать планшет, чтобы возникло желание таскать его с собой, и совершать через него звонки?

Планшеты - бывают разные.
Они не только для того чтобы энгрибёрдс с дивана шпилить.
По сути - ничем не отличаются от смартов, кроме размеров.
И совсем необязательно таскать их с собой.
Ну и громкую связь никто не отменял. А для кого-то - это основной канал.
Существуют люди, у которых нет компа, но есть планшет. Не 5-тидюймовое убожество, а нормальный большой экран.
Короче - все мы очень разные
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:01

В категорию Забота о доме входят онлайн покупки в Эпике и Леруа?
novichok
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