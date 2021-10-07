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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:23
Starter написав: mustbe написав:
Сакральный смысл ? Технические проблемы ?
надо чтобы клиент страдал!)
а с apk че не поставишь?
Та мне глубоко пофиг как на смарты, так и на планшеты.
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:41
Amethyst написав: vitaliian написав:
Коллеги разъясните в чем преимущество оплаты частями перед стандартной операцией с кредитными средствами и Грейс периодом?
Ну так если у вас 6 частей/платежей, то грейс растягивается на 6 месяцев, а не до 62дней. Эт если части нашару под акцию дают.
зависит от банка. в целом при оплате частями сумма покупки растягивается по времени. а потом эти частичные оплаты попадают под грейс.
опять же, это если рассрочка или оплата частями бесплатная
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Shaman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:45
mustbe написав:
Та мне глубоко пофиг как на смарты, так и на планшеты.
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?
С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации... Ну, в массе, конечно. В общем, профит не тот.
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M-Audio
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:51
M-Audio написав:
С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации...
Удивлю вас - но всё это в нормальных планшетах есть.
Интересует офответ офпреда )
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mustbe
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:59
mustbe написав: M-Audio написав:
С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации...
Удивлю вас - но всё это в нормальных планшетах есть.
Аж интересно, нормальные - это какие? Вернее - какими супер-качествами должен обладать планшет, чтобы возникло желание таскать его с собой, и совершать через него звонки?
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M-Audio
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:23
M-Audio написав:
Аж интересно, нормальные - это какие? Вернее - какими супер-качествами должен обладать планшет, чтобы возникло желание таскать его с собой, и совершать через него звонки?
Планшеты - бывают разные.
Они не только для того чтобы энгрибёрдс с дивана шпилить.
По сути - ничем не отличаются от смартов, кроме размеров.
И совсем необязательно таскать их с собой.
Ну и громкую связь никто не отменял. А для кого-то - это основной канал.
Существуют люди, у которых нет компа, но есть планшет. Не 5-тидюймовое убожество, а нормальный большой экран.
Короче - все мы очень разные
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:01
В категорию Забота о доме входят онлайн покупки в Эпике и Леруа?
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novichok
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