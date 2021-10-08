|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:23
Starter написав: mustbe написав:
Сакральный смысл ? Технические проблемы ?
надо чтобы клиент страдал!)
а с apk че не поставишь?
Та мне глубоко пофиг как на смарты, так и на планшеты.
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5904
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:41
Amethyst написав: vitaliian написав:
Коллеги разъясните в чем преимущество оплаты частями перед стандартной операцией с кредитными средствами и Грейс периодом?
Ну так если у вас 6 частей/платежей, то грейс растягивается на 6 месяцев, а не до 62дней. Эт если части нашару под акцию дают.
зависит от банка. в целом при оплате частями сумма покупки растягивается по времени. а потом эти частичные оплаты попадают под грейс.
опять же, это если рассрочка или оплата частями бесплатная
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:45
mustbe написав:
Та мне глубоко пофиг как на смарты, так и на планшеты.
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?
С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации... Ну, в массе, конечно. В общем, профит не тот.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2426
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:51
M-Audio написав:
С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации...
Удивлю вас - но всё это в нормальных планшетах есть.
Интересует офответ офпреда )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5904
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:59
mustbe написав: M-Audio написав:
С планшета гораздо меньше чего можно потырить. Ни контакт-листа приличного, ни списка звонков, ни геолокации...
Удивлю вас - но всё это в нормальных планшетах есть.
Аж интересно, нормальные - это какие? Вернее - какими супер-качествами должен обладать планшет, чтобы возникло желание таскать его с собой, и совершать через него звонки?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2426
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:23
M-Audio написав:
Аж интересно, нормальные - это какие? Вернее - какими супер-качествами должен обладать планшет, чтобы возникло желание таскать его с собой, и совершать через него звонки?
Планшеты - бывают разные.
Они не только для того чтобы энгрибёрдс с дивана шпилить.
По сути - ничем не отличаются от смартов, кроме размеров.
И совсем необязательно таскать их с собой.
Ну и громкую связь никто не отменял. А для кого-то - это основной канал.
Существуют люди, у которых нет компа, но есть планшет. Не 5-тидюймовое убожество, а нормальный большой экран.
Короче - все мы очень разные
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5904
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:01
В категорию Забота о доме входят онлайн покупки в Эпике и Леруа?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2405
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:12
mustbe написав:
Просто интересно - как можно разумно объяснить ограничения на планшеты ?
тут а банке много странного и нелогичного есть, возможно у них такой путь - нести свой непонятный дзен людям)
вот пример из жизни. есть телефон с рутом на котором стоит Х разных банков, все банки логинятся по отпечатку, а пумб - не хочет (каждый раз стартует как после инсталяции). Поддержка объясняет - это для вашей безопасности типа чтобы деньги не сперли. Так и приходится его юзать - набираешь каждый раз телефон, прилетает смска, набираешь пароль - логинишься. Но зато все безопасненько, деньги под защитой)
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:14
mustbe написав:
По сути - ничем не отличаются от смартов, кроме размеров.
возможно тут собака порылась, например апк не оптимизирован под большие экраны, картинка там страшная например вся на пикселях, решили тупо отрубить все устройства оптом, чтобы не ковыряться
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:19
Starter написав:
возможно тут собака порылась
Потому и хотелось услышать офответ от офпреда )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5904
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|