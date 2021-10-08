ответ будет в стиле см пункт х.у нашей оферты
"х.у - банк всегда прав"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:43
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:10
Ну вы же сами выбрали этот путь. Я их поддерживаю. Теперь страдайте. Мне вот и даром рут ваш не сдался
Особенно прикольно читать, как на 4PDA любители рута ноют, что то GPay не работает, то ещё что-то
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