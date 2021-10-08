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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3435343634373438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:43

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Потому и хотелось услышать офответ от офпреда )

ответ будет в стиле см пункт х.у нашей оферты

"х.у - банк всегда прав"
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:10

  Starter написав:есть телефон с рутом на котором стоит Х разных банков, все банки логинятся по отпечатку, а пумб - не хочет (каждый раз стартует как после инсталяции). Поддержка объясняет - это для вашей безопасности типа чтобы деньги не сперли. Так и приходится его юзать - набираешь каждый раз телефон, прилетает смска, набираешь пароль - логинишься. Но зато все безопасненько, деньги под защитой)

Ну вы же сами выбрали этот путь. Я их поддерживаю. Теперь страдайте. Мне вот и даром рут ваш не сдался :D

Особенно прикольно читать, как на 4PDA любители рута ноют, что то GPay не работает, то ещё что-то :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9790
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  #<1 ... 3435343634373438
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