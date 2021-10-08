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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3435343634373438 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:43 Re: ПУМБ mustbe написав: Потому и хотелось услышать офответ от офпреда ) Потому и хотелось услышать офответ от офпреда )

ответ будет в стиле см пункт х.у нашей оферты



"х.у - банк всегда прав" ответ будет в стиле см пункт х.у нашей оферты"х.у - банк всегда прав" Starter Повідомлень: 148 З нами з: 01.12.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:10 Starter написав: есть телефон с рутом на котором стоит Х разных банков, все банки логинятся по отпечатку, а пумб - не хочет (каждый раз стартует как после инсталяции). Поддержка объясняет - это для вашей безопасности типа чтобы деньги не сперли. Так и приходится его юзать - набираешь каждый раз телефон, прилетает смска, набираешь пароль - логинишься. Но зато все безопасненько, деньги под защитой) есть телефон с рутом на котором стоит Х разных банков, все банки логинятся по отпечатку, а пумб - не хочет (каждый раз стартует как после инсталяции). Поддержка объясняет - это для вашей безопасности типа чтобы деньги не сперли. Так и приходится его юзать - набираешь каждый раз телефон, прилетает смска, набираешь пароль - логинишься. Но зато все безопасненько, деньги под защитой)

Ну вы же сами выбрали этот путь. Я их поддерживаю. Теперь страдайте. Мне вот и даром рут ваш не сдался



Особенно прикольно читать, как на 4PDA любители рута ноют, что то GPay не работает, то ещё что-то Ну вы же сами выбрали этот путь. Я их поддерживаю. Теперь страдайте. Мне вот и даром рут ваш не сдалсяОсобенно прикольно читать, как на 4PDA любители рута ноют, что то GPay не работает, то ещё что-то Vorlon Повідомлень: 9790 З нами з: 14.06.13 Подякував: 466 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3435343634373438 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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