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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3435343634373438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:43

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Потому и хотелось услышать офответ от офпреда )

ответ будет в стиле см пункт х.у нашей оферты

"х.у - банк всегда прав"
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:10

  Starter написав:есть телефон с рутом на котором стоит Х разных банков, все банки логинятся по отпечатку, а пумб - не хочет (каждый раз стартует как после инсталяции). Поддержка объясняет - это для вашей безопасности типа чтобы деньги не сперли. Так и приходится его юзать - набираешь каждый раз телефон, прилетает смска, набираешь пароль - логинишься. Но зато все безопасненько, деньги под защитой)

Ну вы же сами выбрали этот путь. Я их поддерживаю. Теперь страдайте. Мне вот и даром рут ваш не сдался :D

Особенно прикольно читать, как на 4PDA любители рута ноют, что то GPay не работает, то ещё что-то :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:03

  novichok написав:В категорию Забота о доме входят онлайн покупки в Эпике и Леруа?


да, Строительные супермаркеты

( ну кроме того эпика где декор, хотя он по mcc рядом, может тоже входит)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:03

  PUMB написав:
  valya написав:PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми

Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.

"веб-версія мобільного додатку" - це що?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:13

  alibob написав:
  PUMB написав:
  valya написав:PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми

Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.

"веб-версія мобільного додатку" - це що?


то же что и "айфон samsung"
а что делать - все в мобильный интернет, теперь додатки первичны а не браузеры :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:34

  PUMB написав:
  valya написав:PUMB
Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми

Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.

На планшеты с операционной системой iOS устанавливается приложение ПУМБ онлайн.
Oktawa
 
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  #<1 ... 3435343634373438
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