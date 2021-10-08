Starter написав:есть телефон с рутом на котором стоит Х разных банков, все банки логинятся по отпечатку, а пумб - не хочет (каждый раз стартует как после инсталяции). Поддержка объясняет - это для вашей безопасности типа чтобы деньги не сперли. Так и приходится его юзать - набираешь каждый раз телефон, прилетает смска, набираешь пароль - логинишься. Но зато все безопасненько, деньги под защитой)
Ну вы же сами выбрали этот путь. Я их поддерживаю. Теперь страдайте. Мне вот и даром рут ваш не сдался
Особенно прикольно читать, как на 4PDA любители рута ноют, что то GPay не работает, то ещё что-то
valya написав:PUMB Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми
Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.
valya написав:PUMB Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми
Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.
"веб-версія мобільного додатку" - це що?
то же что и "айфон samsung" а что делать - все в мобильный интернет, теперь додатки первичны а не браузеры
valya написав:PUMB Вітаю! Бачу сьогодні шановний представник банку намагається відповідати на всі запитання. Це добре. У мене є також проблема. Не можу встановити додаток на планшет з Android 11. Google Play пише - Не поддерживается на вашем устройстве. Прошу повідомити можливість вирішення такої проблеми
Вітаємо! На жаль, мобільний додаток ПУМБ online не завантажується на планшети, тільки на мобільні телефони. Як альтернатива, через планшет Ви можете здійснити вхід у веб-версію мобільного додатку через сайт.
На планшеты с операционной системой iOS устанавливается приложение ПУМБ онлайн.
MASolomko написав:PUMB, у мене в застосунку "Дія" є РНОКПП і закордонний паспорт (ID-картки немаю, бо національний паспорт-книжка).
Я можу у відділенні зробити актуалізацію данних, використовуючи закордонний паспорт із застосунку "Дія" чи ні?
Закордонний паспорт, на жаль, навіть через застосунок «Дія» не дає можливості виконати актуалізацію даних.
К сожалению, это не совсем соответствует действительности, вернее совсем не соответствует. Передайте тем, кто вам это сказал, что им пора научиться вовремя отслеживать изменения в нормативно правовой базе: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... -za-kordon И да, хотелось бы получить ответ по существу - так когда пумб сможет идентифицировать клиентов по загран паспорту в приложении дия?
К сожалению, это не совсем соответствует действительности, вернее совсем не соответствует. Передайте тем, кто вам это сказал, что им пора научиться вовремя отслеживать изменения в нормативно правовой базе: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozyasn ... -za-kordon И да, хотелось бы получить ответ по существу - так когда пумб сможет идентифицировать клиентов по загран паспорту в приложении дия?
чёт мне кажецо что вы не правы. Банк может, но не обязан в банке полно юристов и я уверен, что обо всех изменениях они в курсе В банке решили что нах им этот геморр