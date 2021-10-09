RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3436343734383439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:55

Stringer
Ну по вашей логике не прав не я, а нбу. 8)
Заявления представителя, что по загран паспорту повести идентификацию невозможно - ложь. Банк это может делать, но видимо не хочет.
Конечно он это делать не обязан. он так же не обязан брать проценты и комиссии, принимать депозиты и выдавать кредиты. Он вообще не обязан привлекать клиентов и быть для них комфортным банком. Все это безусловно гемор :mrgreen:

ну раз не хочет, то видимо не особо дорожит потенциальными клиентами, которые желают идентифицироваться исключительно по загранпаспорту. мы судим с точки зрения клиента, а нужны ли банку 100% взрослого населения страны клиентов?! думаю--нет. мне он идея отказала в обслуживании, а с моей точки зрения клен то я неплохой :lol: :lol: :lol:
clash
 
Повідомлень: 621
З нами з: 30.01.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3436343734383439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ferlakur, melkh, stadtisch і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99149)
10.10.2021 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron