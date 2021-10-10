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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3436343734383439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:55

Stringer
Ну по вашей логике не прав не я, а нбу. 8)
Заявления представителя, что по загран паспорту повести идентификацию невозможно - ложь. Банк это может делать, но видимо не хочет.
Конечно он это делать не обязан. он так же не обязан брать проценты и комиссии, принимать депозиты и выдавать кредиты. Он вообще не обязан привлекать клиентов и быть для них комфортным банком. Все это безусловно гемор :mrgreen:

ну раз не хочет, то видимо не особо дорожит потенциальными клиентами, которые желают идентифицироваться исключительно по загранпаспорту. мы судим с точки зрения клиента, а нужны ли банку 100% взрослого населения страны клиентов?! думаю--нет. мне он идея отказала в обслуживании, а с моей точки зрения клен то я неплохой :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:30

  clash написав:Stringer
Ну по вашей логике не прав не я, а нбу. 8)
Заявления представителя, что по загран паспорту повести идентификацию невозможно - ложь. Банк это может делать, но видимо не хочет.
Конечно он это делать не обязан. он так же не обязан брать проценты и комиссии, принимать депозиты и выдавать кредиты. Он вообще не обязан привлекать клиентов и быть для них комфортным банком. Все это безусловно гемор :mrgreen:

ну раз не хочет, то видимо не особо дорожит потенциальными клиентами, которые желают идентифицироваться исключительно по загранпаспорту. мы судим с точки зрения клиента, а нужны ли банку 100% взрослого населения страны клиентов?! думаю--нет. мне он идея отказала в обслуживании, а с моей точки зрения клен то я неплохой :lol: :lol: :lol:

Тут ключевое не в том, что он не хочет, а в обмане клиентов!
Пускай придумывают более толковые отмазки, а не прикрываются несуществующими обстоятельствами.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:15

Stringer ну в банках люди работают и порой не очень компетентные. могли бы ответить, что согласно внутреннего устава или чего-то там, идентификация по загранпаспорту невозможна в настоящее время. Ну или как-то так
Вам то не знать как иногда на вопрос разные люди дают противоположные ответы :D
clash
 
Повідомлень: 622
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Подякували: 120 раз.
 
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  #<1 ... 3436343734383439
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