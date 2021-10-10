Ну по вашей логике не прав не я, а нбу. Заявления представителя, что по загран паспорту повести идентификацию невозможно - ложь. Банк это может делать, но видимо не хочет. Конечно он это делать не обязан. он так же не обязан брать проценты и комиссии, принимать депозиты и выдавать кредиты. Он вообще не обязан привлекать клиентов и быть для них комфортным банком. Все это безусловно гемор
ну раз не хочет, то видимо не особо дорожит потенциальными клиентами, которые желают идентифицироваться исключительно по загранпаспорту. мы судим с точки зрения клиента, а нужны ли банку 100% взрослого населения страны клиентов?! думаю--нет. мне он идея отказала в обслуживании, а с моей точки зрения клен то я неплохой
Ну по вашей логике не прав не я, а нбу. Заявления представителя, что по загран паспорту повести идентификацию невозможно - ложь. Банк это может делать, но видимо не хочет. Конечно он это делать не обязан. он так же не обязан брать проценты и комиссии, принимать депозиты и выдавать кредиты. Он вообще не обязан привлекать клиентов и быть для них комфортным банком. Все это безусловно гемор
ну раз не хочет, то видимо не особо дорожит потенциальными клиентами, которые желают идентифицироваться исключительно по загранпаспорту. мы судим с точки зрения клиента, а нужны ли банку 100% взрослого населения страны клиентов?! думаю--нет. мне он идея отказала в обслуживании, а с моей точки зрения клен то я неплохой
Тут ключевое не в том, что он не хочет, а в обмане клиентов! Пускай придумывают более толковые отмазки, а не прикрываются несуществующими обстоятельствами.
Stringer ну в банках люди работают и порой не очень компетентные. могли бы ответить, что согласно внутреннего устава или чего-то там, идентификация по загранпаспорту невозможна в настоящее время. Ну или как-то так Вам то не знать как иногда на вопрос разные люди дают противоположные ответы
Вчера был странный звонок. Представились сотрудниками ПУМБа (хотя звонок с мобильного номера Киевстар).Спросили, есть ли свободная минутка. Говорю: "Минутка есть". Они: "Мы проводим опрос по поводу (тут я не вникал)...Вы можете (внимание!) подключиться в ZOOM и ответить на ряд вопросов. Это займет 40 минут" От такой наглости я опешил. Говорю: "Нет" (сначала минутка, а потом 40, и еще видеоконференция, зачем это мне?) Они: "Мы заплатим 500 грн" Я : "До свидания".
Интересно, что это было? Кому-то с таким звонили? И ... зачем им ZOOM на 40 минут? Может, местный представитель банка прокомментирует?
Искатель написав:Вчера был странный звонок. Представились сотрудниками ПУМБа (хотя звонок с мобильного номера Киевстар).Спросили, есть ли свободная минутка. Говорю: "Минутка есть". Они: "Мы проводим опрос по поводу (тут я не вникал)...Вы можете (внимание!) подключиться в ZOOM и ответить на ряд вопросов. Это займет 40 минут" От такой наглости я опешил. Говорю: "Нет" (сначала минутка, а потом 40, и еще видеоконференция, зачем это мне?) Они: "Мы заплатим 500 грн" Я : "До свидания".
Интересно, что это было? Кому-то с таким звонили? И ... зачем им ZOOM на 40 минут? Может, местный представитель банка прокомментирует?
Мне тоже вчера звонила девушка с такой темой. Даже сказала, что могу в КЦ ПУМБа уточнить, что она не мошенница. Обещала прислать в Вайбер ссылку для зума, но ничего не прислала. Я как бы и не собирался переходить по ссылке, но даже ничего и не прислали.