MASolomko
З почином Вас у новій професії. Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 15:34
MASolomko
З почином Вас у новій професії. Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
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