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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 15:34
MASolomko
З почином Вас у новій професії.
Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
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klug
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:23
Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется
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Flamingo
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:19
velvet написав: Искатель написав:
Вчера был странный звонок. Представились сотрудниками ПУМБа (хотя звонок с мобильного номера Киевстар).Спросили, есть ли свободная минутка.
Говорю: "Минутка есть".
Они: "Мы проводим опрос по поводу (тут я не вникал)...Вы можете (внимание!) подключиться в ZOOM и ответить на ряд вопросов. Это займет 40 минут"
От такой наглости я опешил.
Говорю: "Нет" (сначала минутка, а потом 40, и еще видеоконференция, зачем это мне?)
Они: "Мы заплатим 500 грн"
Я : "До свидания".
Интересно, что это было? Кому-то с таким звонили? И ... зачем им ZOOM на 40 минут?
Может, местный представитель банка прокомментирует?
Мне тоже вчера звонила девушка с такой темой. Даже сказала, что могу в КЦ ПУМБа уточнить, что она не мошенница. Обещала прислать в Вайбер ссылку для зума, но ничего не прислала. Я как бы и не собирался переходить по ссылке, но даже ничего и не прислали.
что-то большой процент попаданий в местную публику
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cohan
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:50
Flamingo написав:
Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно
Не маю що сказати по суті, але можна подзвонити через веб (на сайті), проте вони не усі питання в такому режимі готові вирішувати. Крім того є ще чат і звернення до банки.
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klug
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57
klug намагався у вересні вирішити схоже питання через чат підтримки - тільки дзвінком на ГЛ. Банк інший - ТАС
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Додано: Вів 12 жов, 2021 05:11
klug написав:
Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
Видео необходимо для пересмотра и анализа ответов.
Flamingo написав:
Коллеги что это может быть?
Получается, что на токен внесли ограничения. Видимо без обращения в банк вопрос не решить.
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MASolomko
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