MASolomko
З почином Вас у новій професії. Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 15:34
MASolomko
З почином Вас у новій професії. Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:23
Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:19
что-то большой процент попаданий в местную публику
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:50
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57
klug намагався у вересні вирішити схоже питання через чат підтримки - тільки дзвінком на ГЛ. Банк інший - ТАС
Додано: Вів 12 жов, 2021 05:11
Re: ПУМБ
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:01
Нещодавно через КЦ ремонтував можливість оплати всеМожу через GPay, бо ПУМБ (чи хтось інший) її чомусь поламав, хоча одразу після додавання працювала. Довелося номер віртуального рахунку з GPay називати.
Додано: Вів 12 жов, 2021 16:25
короче кейс:
4 часа ночи. СМСки:
"1$-vidmova karta zagublena Amazon... karta *1234"
"0$-vidmova karta zagublena Amazon... karta *1234"
карты с условным номером *1234 на данный момент у меня нету.
в интернете теми картами, что были раньше никогда не платил, гуглепаеми не пользуюсь, фин номер в кнопочнике.
В поддержке ПУМБА сказали что это взломали сайт Амазона.
как бы всё понятно -- взломали Амазон - так взломали.
только откуда они взяли номера карт ПУМБа?
И самое интересное почему мне приходят смс по картам по которым и счёт уже возможно закрыт. (просто предполагаю что возможно пару лет назад карта с подобным номером у меня была, но она никак не утеряна, а была допустим обменена на "всё карту")
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