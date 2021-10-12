RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3437343834393440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:34

MASolomko
З почином Вас у новій професії. :D Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
klug
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:23

Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7174
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:19

  velvet написав:
  Искатель написав:Вчера был странный звонок. Представились сотрудниками ПУМБа (хотя звонок с мобильного номера Киевстар).Спросили, есть ли свободная минутка.
Говорю: "Минутка есть".
Они: "Мы проводим опрос по поводу (тут я не вникал)...Вы можете (внимание!) подключиться в ZOOM и ответить на ряд вопросов. Это займет 40 минут"
От такой наглости я опешил.
Говорю: "Нет" (сначала минутка, а потом 40, и еще видеоконференция, зачем это мне?)
Они: "Мы заплатим 500 грн"
Я : "До свидания".

Интересно, что это было? Кому-то с таким звонили? И ... зачем им ZOOM на 40 минут?
Может, местный представитель банка прокомментирует?

Мне тоже вчера звонила девушка с такой темой. Даже сказала, что могу в КЦ ПУМБа уточнить, что она не мошенница. Обещала прислать в Вайбер ссылку для зума, но ничего не прислала. Я как бы и не собирался переходить по ссылке, но даже ничего и не прислали.


что-то большой процент попаданий в местную публику :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2671
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:50

  Flamingo написав:Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно

Не маю що сказати по суті, але можна подзвонити через веб (на сайті), проте вони не усі питання в такому режимі готові вирішувати. Крім того є ще чат і звернення до банки.
klug
 
Повідомлень: 6188
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:57

klug намагався у вересні вирішити схоже питання через чат підтримки - тільки дзвінком на ГЛ. Банк інший - ТАС
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 27.02.19
Подякував: 701 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 05:11

Re: ПУМБ

  klug написав:Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
Видео необходимо для пересмотра и анализа ответов.

  Flamingo написав:Коллеги что это может быть?
Получается, что на токен внесли ограничения. Видимо без обращения в банк вопрос не решить.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:01

  MASolomko написав:
  klug написав:Дозвіл на розміщення Вашого відео на тематичних сайтах надавали?
Видео необходимо для пересмотра и анализа ответов.

  Flamingo написав:Коллеги что это может быть?
Получается, что на токен внесли ограничения. Видимо без обращения в банк вопрос не решить.

Нещодавно через КЦ ремонтував можливість оплати всеМожу через GPay, бо ПУМБ (чи хтось інший) її чомусь поламав, хоча одразу після додавання працювала. Довелося номер віртуального рахунку з GPay називати.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3248
З нами з: 10.12.07
Подякував: 171 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 16:25

короче кейс:
4 часа ночи. СМСки:
"1$-vidmova karta zagublena Amazon... karta *1234"
"0$-vidmova karta zagublena Amazon... karta *1234"

карты с условным номером *1234 на данный момент у меня нету.
в интернете теми картами, что были раньше никогда не платил, гуглепаеми не пользуюсь, фин номер в кнопочнике.

В поддержке ПУМБА сказали что это взломали сайт Амазона.

как бы всё понятно -- взломали Амазон - так взломали.

только откуда они взяли номера карт ПУМБа?
И самое интересное почему мне приходят смс по картам по которым и счёт уже возможно закрыт. (просто предполагаю что возможно пару лет назад карта с подобным номером у меня была, но она никак не утеряна, а была допустим обменена на "всё карту")
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4978
З нами з: 21.04.11
Подякував: 713 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:48

  uaprofi написав:короче кейс:
4 часа ночи. СМСки:
"1$-vidmova karta zagublena Amazon... karta *1234"
"0$-vidmova karta zagublena Amazon... karta *1234"

карты с условным номером *1234 на данный момент у меня нету.
в интернете теми картами, что были раньше никогда не платил, гуглепаеми не пользуюсь, фин номер в кнопочнике.

В поддержке ПУМБА сказали что это взломали сайт Амазона.

как бы всё понятно -- взломали Амазон - так взломали.

только откуда они взяли номера карт ПУМБа?
И самое интересное почему мне приходят смс по картам по которым и счёт уже возможно закрыт. (просто предполагаю что возможно пару лет назад карта с подобным номером у меня была, но она никак не утеряна, а была допустим обменена на "всё карту")


тернист путь отечественного продукта
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2671
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:35

Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
yuri_m
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 25.11.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3437343834393440
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cosmoscube, kreuz, Vorlon і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2236)
13.10.2021 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.