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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3438343934403441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:53

  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:57

  Shaman написав:
  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле :D

Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:20

  Oktawa написав:
  Shaman написав:
  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле :D

Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%


Вот у меня тоже 5%, но платить по приложению, это долго - по каждой отдельной услуге даже одного поставщика услуг, собирать квитанцыи, очень не функциональное приложение.
Против моно и фарса, но там нет кешбека. Две квартиры оплачиваю в полчаса!!!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:38

Re: ПУМБ

Так-с, через Email запросив актуалізацію реквізитів теплопостачальника в ПУМБ Online. Представник також підключився. Тепер побачимо, як швидко вирішать, бо я сподіваюся на перемогу ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:40

joik
Одна квартира - 5 минут занимает времени. Что я делаю "не так"? :lol:
Vorlon
 
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  #<1 ... 3438343934403441
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