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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:53
yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле
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Shaman
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:57
Shaman написав: yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле
Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
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Oktawa
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:20
Oktawa написав: Shaman написав: yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле
Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
Вот у меня тоже 5%, но платить по приложению, это долго - по каждой отдельной услуге даже одного поставщика услуг, собирать квитанцыи, очень не функциональное приложение.
Против моно и фарса, но там нет кешбека. Две квартиры оплачиваю в полчаса!!!
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joik
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:38
Так-с, через Email запросив актуалізацію реквізитів теплопостачальника в ПУМБ Online. Представник також підключився. Тепер побачимо, як швидко вирішать, бо я сподіваюся на перемогу ))
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Додано: Сер 13 жов, 2021 15:40
joik
Одна квартира - 5 минут занимает времени. Что я делаю "не так"?
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