|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:53
yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:57
Shaman написав: yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле
Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:20
Oktawa написав: Shaman написав: yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле
Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
Вот у меня тоже 5%, но платить по приложению, это долго - по каждой отдельной услуге даже одного поставщика услуг, собирать квитанцыи, очень не функциональное приложение.
Против моно и фарса, но там нет кешбека. Две квартиры оплачиваю в полчаса!!!
-
joik
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:38
Так-с, через Email запросив актуалізацію реквізитів теплопостачальника в ПУМБ Online. Представник також підключився. Тепер побачимо, як швидко вирішать, бо я сподіваюся на перемогу ))
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3250
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 15:40
joik
Одна квартира - 5 минут занимает времени. Что я делаю "не так"?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9804
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 1052 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 16:55
joik написав: Oktawa написав: yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
Вот у меня тоже 5%, но платить по приложению, это долго - по каждой отдельной услуге даже одного поставщика услуг, собирать квитанцыи, очень не функциональное приложение.
Против моно и фарса, но там нет кешбека. Две квартиры оплачиваю в полчаса!!!
у моно и ПУМБ похожие инструменты оплаты коммуналки - в чем разница?
это в привате все в одной квитанции
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:09
yuri_m написав:
Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.
Да, было бы классно снова КБ 10%.
Представитель банка!!!
А передайте ка от имени , я так думаю, всех форумчан страстное желание снова возобновить эту акция. Хотя бы с ноября.
Спасибо великое!!!
-
BVA1
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 10.09.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 жов, 2021 23:37
Сегодня пумба меня реально удивила. Вернее удивлять она меня начала еще позавчера когда по валютной карте ВсеКарта в евро при оплате в евро в стране Евросоюза где евро является единственным законным средством платежа при платеже в 33,00 EUR Пумба почему-то заблокировала на 9 центов больше. Ну да ладно, думаю, банки иногда блокируют чуть больше - это в принципе нормально - при проведении по счету все устаканится. Правда сумма сразу смутила 9 центов это 0,27% от суммы, что за странная блокировка? На следующий день опять - оплата 32.1 - блок 32,18, сегодня та же фигня. Но вот сегодня первая сумма провелась. И провелась как 33.04 EUR. И вот этого я уже не понял. Просто Имхо так мелко мелочь по карманам не тырил даже Ося Бендер. Но главное откуда берется разница?
ДиСиСи не может быть в принципе - да и такая мелочь там никогда бы и не набежала. Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная. В общем - я эту ситуевину донт андерстенд, нихт ферштейн и но компрендо одновременно. Это что мне сейчас все чеки собирать а потом по прибытию в банк каждую операцию опротестовывать? Требуя возврата 4-9 центов… Самое смешно взял с собой карты в евро четырех укр.банков. Тася, Моня, Алла - все евроцентик к евроцентику. И только Пумба по карманам тырит
Но главное как? На основании чего? Просто сюр какой-то -чесслово
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7176
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|