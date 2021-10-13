Додано: Сер 13 жов, 2021 23:37

Сегодня пумба меня реально удивила. Вернее удивлять она меня начала еще позавчера когда по валютной карте ВсеКарта в евро при оплате в евро в стране Евросоюза где евро является единственным законным средством платежа при платеже в 33,00 EUR Пумба почему-то заблокировала на 9 центов больше. Ну да ладно, думаю, банки иногда блокируют чуть больше - это в принципе нормально - при проведении по счету все устаканится. Правда сумма сразу смутила 9 центов это 0,27% от суммы, что за странная блокировка? На следующий день опять - оплата 32.1 - блок 32,18, сегодня та же фигня. Но вот сегодня первая сумма провелась. И провелась как 33.04 EUR. И вот этого я уже не понял. Просто Имхо так мелко мелочь по карманам не тырил даже Ося Бендер. Но главное откуда берется разница?ДиСиСи не может быть в принципе - да и такая мелочь там никогда бы и не набежала. Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная. В общем - я эту ситуевину донт андерстенд, нихт ферштейн и но компрендо одновременно. Это что мне сейчас все чеки собирать а потом по прибытию в банк каждую операцию опротестовывать? Требуя возврата 4-9 центов… Самое смешно взял с собой карты в евро четырех укр.банков. Тася, Моня, Алла - все евроцентик к евроцентику. И только Пумба по карманам тыритНо главное как? На основании чего? Просто сюр какой-то -чесслово