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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3438343934403441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:53

  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:57

  Shaman написав:
  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле :D

Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:20

  Oktawa написав:
  Shaman написав:
  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

5% мало? походите по рынку, поищите, где дешевле :D

Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%


Вот у меня тоже 5%, но платить по приложению, это долго - по каждой отдельной услуге даже одного поставщика услуг, собирать квитанцыи, очень не функциональное приложение.
Против моно и фарса, но там нет кешбека. Две квартиры оплачиваю в полчаса!!!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:38

Re: ПУМБ

Так-с, через Email запросив актуалізацію реквізитів теплопостачальника в ПУМБ Online. Представник також підключився. Тепер побачимо, як швидко вирішать, бо я сподіваюся на перемогу ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 15:40

joik
Одна квартира - 5 минут занимает времени. Что я делаю "не так"? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:55

  joik написав:
  Oktawa написав:
  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

Так если бы 5, у меня уже третий месяц 2%


Вот у меня тоже 5%, но платить по приложению, это долго - по каждой отдельной услуге даже одного поставщика услуг, собирать квитанцыи, очень не функциональное приложение.
Против моно и фарса, но там нет кешбека. Две квартиры оплачиваю в полчаса!!!

у моно и ПУМБ похожие инструменты оплаты коммуналки - в чем разница?
это в привате все в одной квитанции
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:09

  yuri_m написав:Послезавтра начинается отопительный сезон, а со стороны ПУМБ никаких движений в сторону прошлогодней акции по коммунали. Видать клиентуру хорошо набили в прошлом году, и новые не нужны. По крайней мере на сайте тишина полная. Да и по наличке с кредитки тоже глухо. Наверно провели анализ и поняли, что обороты с оплаты в торговой сети больше не стали.

Да, было бы классно снова КБ 10%.
Представитель банка!!!
А передайте ка от имени , я так думаю, всех форумчан страстное желание снова возобновить эту акция. Хотя бы с ноября.
Спасибо великое!!!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 23:37

Пумба я балдею с ваших оплат в евро

Сегодня пумба меня реально удивила. Вернее удивлять она меня начала еще позавчера когда по валютной карте ВсеКарта в евро при оплате в евро в стране Евросоюза где евро является единственным законным средством платежа при платеже в 33,00 EUR Пумба почему-то заблокировала на 9 центов больше. Ну да ладно, думаю, банки иногда блокируют чуть больше - это в принципе нормально - при проведении по счету все устаканится. Правда сумма сразу смутила 9 центов это 0,27% от суммы, что за странная блокировка? На следующий день опять - оплата 32.1 - блок 32,18, сегодня та же фигня. Но вот сегодня первая сумма провелась. И провелась как 33.04 EUR. И вот этого я уже не понял. Просто Имхо так мелко мелочь по карманам не тырил даже Ося Бендер. Но главное откуда берется разница?
ДиСиСи не может быть в принципе - да и такая мелочь там никогда бы и не набежала. Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная. В общем - я эту ситуевину донт андерстенд, нихт ферштейн и но компрендо одновременно. Это что мне сейчас все чеки собирать а потом по прибытию в банк каждую операцию опротестовывать? Требуя возврата 4-9 центов… Самое смешно взял с собой карты в евро четырех укр.банков. Тася, Моня, Алла - все евроцентик к евроцентику. И только Пумба по карманам тырит :( Но главное как? На основании чего? Просто сюр какой-то -чесслово
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 01:27

  Flamingo написав:Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная.

ПУМБа каже, що для Візи буде списувати 1:1 в ойрах, а для Мастера - через таки через доляр https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525 У вас що?
Ну і що вони в принципі щось махлюють з валютою ми тут вже репортили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 07:15

Flamingo
Было такое в Австрии, с 50Евро около заблочилось 50,14. Сразу заметил, туж же в ПУМБ-онлайн нажал кнопочку позвонить.
Обращение зафиксировали, в выписке уже было все четко.
ВIВ
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