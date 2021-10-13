ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:34
klug написав: Flamingo написав:
Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная.
ПУМБа каже, що для Візи буде списувати 1:1 в ойрах, а для Мастера - через таки через доляр
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
У вас що?
Ну і що вони в принципі щось махлюють з валютою ми тут вже репортили.
То есть по всем признакам таки закрыли страховой депо в ойро в МС?
Flamingo
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:47
klug написав:
ПУМБа каже, що для Візи буде списувати 1:1 в ойрах, а для Мастера - через таки через доляр
И не только пумба
mikos
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