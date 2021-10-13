Flamingo написав:Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная.
MASolomko написав:Также при возможности в банке, который не подключён к этой сети, стоит заполнять свифтовку так, чтобы она прошла в формате MT103+ — это позволит избежать комиссий банков-корреспондентов.
Догадайся сам как именно надо заполнять?
MASolomko написав:В вашем приложении идёт подставка кода и приложение само без действия пользователя подтверждает операцию.
Тоже хотел бы самому нажимать подтверждение, но пумб говорит тут: "проверьте настройки тел", даже не вьехав в тему и суть вопроса. Так что либо надо более детально пояснить и продавить этот вопрос, либо забить, как на все остальные косяки пумба, им на радость.
Maksi2 написав:Догадайся сам как именно надо заполнять?
Всё, что связано со SWIFT, покрыто тайной. Очень тяжело найти информацию в открытом доступе, но что-то и получается найти Более точно должны подсказать работники банка, которые работают в данной сфере.
Maksi2 написав:Тоже хотел бы самому нажимать подтверждение
На мой отзыв к приложению в Google Play сотрудник дал такой ответ:
ПУМБ написав:...Проверить/изменить данные или отменить оплату можно на последнем шаге перевода, перед нажатием на кнопку подтверждения.